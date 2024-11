Investigan a Pablo Ruíz, hermano de la vicegobernadora: Hubo tres allanamientos

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó, durante la mañana de este viernes, allanamientos en la Legislatura, en la Casa de las Leyes, en la ciudad de Neuquén, y en una vivienda particular que pertenece a la familia de la vicegobernadora y donde vive el coordinador de la Casa de Las Leyes y hermano de la vicegobernadora, Pablo Antonio Ruíz, en la ciudad de Plottier. Todo forma parte de una causa que investiga supuestos delitos de peculado y fraude a la administración pública, vinculado a la designación de personal por parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz, y a la conformación de plazos fijos con abultadas acreditaciones en las cuentas del hermano de la vicemandataria, que superan los 50 millones de pesos.

Los operativos fueron solicitados por la fiscalía de Delitos Económicos, y están siendo realizados por el fiscal jefe, Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, con el apoyo de la Policía provincial. Todas las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Manuel Kees.

En los allanamientos buscan secuestrar información en facturas, recibos, remitos y rendiciones de gastos, así como dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, notebooks.

La casa de Pablo Ruíz está ubicada en la calle Entre Ríos 786, en el barrio Los Aromos de la ciudad de Plottier

Todos los procedimientos fueron en simultáneo, a primera hora de la mañana de este viernes. Gloria Ruiz se presentó personalmente en el allanamiento de Plottier, entorpeciéndolo. Esto constituye un delito flagrante.

Mientras se desarrollaban estos procedimientos, el gobernador Rolando Figueroa participaba del acto de entrega de vehículos a varias localidades, comisiones de fomento y al ministerio de Salud, en la Isla 132. Allí, este medio consultó si estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, y se limitó a responder que "no". "¿Se enteró el artículo del (diario) Rio Negro que propició esta investigación?", lo interrogó un periodista, y respondió "el diario, sí, lo leo". "¿Tiene alguna opinión al respecto?", replicó el mismo movilero, y obtuvo un "No, no opino sobre el tema" como respuesta.

Antes de ayer, la apoderada del Banco Provincia de Neuquén presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos, sobre algunos hechos que estarían relacionados con actividades delictivas. En forma puntual, la denuncia detalló que el BPN tiene un área que monitorea a las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), denominada Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Por eso, precisaron que "detectaron situaciones vinculada al señor Pablo Antonio Ruíz”, hermano de la vicegobernadora y coordinador de la Casa de las Leyes, quien "recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos”, precisó la denuncia, además de “extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.

El escrito también señaló que "el señor Ruíz utilizaba la mayoría de los fondos de su cuenta para constituir plazos fijos, incrementando notoriamente su volumen a partir de las acreditaciones que recibió por fuera de sus haberes”. También allanaron la Casa de las Leyes, cuyo coordinador es Pablo Ruiz.

Por su parte, Ruíz sostuvo que las acreditaciones correspondían a “viáticos y programas”. La situación también había sido advertida a la Legislatura el 21 de agosto, y desde entonces no se realizaron más transferencias a la cuenta personal del señor Ruíz, quien al día de la fecha cuenta con 51 millones de pesos en plazos fijos.

“Más allá de la confusión en los fondos entre los públicos y los privados, el Sr. Ruíz constituyó sucesivamente plazos fijos con casi la totalidad de los fondos obrantes en su cuenta, incluso con posterioridad al mes de agosto de 2024 donde dejó de recibir fondos de la Legislatura de Neuquén diferentes a sus haberes. Vale decir que obtuvo rédito económico con operaciones financieras cuyos montos se originaron parcialmente en dineros de naturaleza pública”, plantearon el fiscal jefe y el fiscal del caso. Pablo Ruiz recibió acreditaciones por un monto de 29.854.350 pesos y hubo extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos

Por ello, entendieron “que podrían existir hechos de naturaleza delictiva dado que cabría considerar que, al menos, podría darse el supuesto previsto por el Art. 261 del Código Penal en cuanto a que habría una sustracción de caudales confiados al Señor Ruíz en razón de su cargo y que ellos posibilitaron un aumento de su capacidad económica para constituir instrumentos financieros (plazo fijos) que le otorguen dividendos dinerarios”.