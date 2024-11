La fake news local: Scaloni, la foto y la "bici nueva" para un niño

Un gran revuelo se generó en la localidad cordillerana entre los habitantes de San Martín de los Andes con la presencia de Lionel Scaloni. El DT de la selección llegó en el marco de la 13° edición de la Gran Fondo 7 Lagos. El participante de lujo se inscribió a la prueba junto a su cuerpo técnico y fue uno de los participantes de los 110 kilómetros que une a la mencionada ciudad con Villa La Angostura.

En este contexto, una anécdota, entre muchas otras, que captó la atención fue la presencia de Mateo, un niño que, con una humilde bicicleta llegó hasta Scaloni y hasta recorrió unos metros junto a él. Luego de eso, el técnico paró, saludó al niño y hubo un fotógrafo que retrató el momento.

Hasta allí, lo sucedido. Sin embargo, con el correr de las horas circuló en los medios locales que el entrenador "sorprendió al niño con un regalo especial". Varios fueron los portales que aseguraron que el menor recibió "una bicicleta nueva", por parte del DT nacional.

La redacción de Mejor Informado, tuvo la posibilidad de hablar con Miriam, la madre del menor involucrado en esta historia, que rápidamente se viralizó desde San Martín y hasta algunos medios de la capital se hicieron eco.

No obstante, la mamá aclaró que "a mi hijo no le han regalado nada" y afirmó que "no se ha comunicado nadie tampoco". Aseguró que los medios locales "dicen que se comunicaron para regalarle una bici nueva", pero lo cierto es que "conmigo no habló nadie". El único contacto que apareció "es el fotógrafo, que le sacó las fotos, para mandarle las fotos que le había sacado con Scaloni, pero nada más".

"Mi hijo estaba contento pensando que era verdad, imagínate una bicicleta nueva y encima que te la regale Scaloni un sueño para cualquiera ¿no? Estuvo ansioso todo el día esperando que alguien se comunique conmigo y sea verdad", aseguró la mamá de Mateo.

La madre aseguró que tanto Mateo como ella, se enteraron "sólo por los medios" acerca del "regalo" y que su hijo nunca le contó nada de ese supuesto compromiso por parte del técnico.

Acerca de la bici con la que Mateo se acercó hasta Scaloni, Miriam expresó que "en realidad el cuadro me lo encontré en un container y él le puso ruedas y la cadena... ni frenos tiene".