Las 18 seccionales de Unter votaron por ir al paro el 5 de diciembre

El jueves a las 21 las 18 seccionales de Unter votaron por realizar paro el 5 de diciembre. La secretaria general Silvana Inostroza dijo que van a exigir una nueva paritaria que complemente el último trimestre del año.

“En octubre y noviembre no tuvimos propuestas salariales y queda diciembre. Si no recibimos una propuesta acorde no se iniciará el ciclo lectivo el próximo”, expresó a Mejor Informado.

El gremio resolvió la continuidad del plan de lucha con un paro de 24 horas para el jueves 5 de diciembre, con la realización de acciones regionales articuladas con la Jornada Federal de Lucha convocada por las dos CTA.

Las 18 seccionales estuvieron de acuerdo.

También definió por unanimidad pedir la renuncia de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, “una ministra que manifestó un desprecio por el ámbito paritario desde el primer momento cuando no asistió a los primeros encuentros, y no se ha hecho cargo de la responsabilidad que le compete, aún más cuando ha asistido sin propuesta salarial y sin tener en cuenta el difícil contexto socioeconómico que estamos atravesando como trabajadorxs de la educación”, expresaron.

Además cuestionaron los “descuentos desmedidos realizados en relación a las licencias por salud no otorgadas arbitraria e injustamente por un sistema de auditorías médicas que no respeta la Resolución 233/98, y por la actitud autoritaria y caprichosa de seguir sosteniendo el quite de licencias gremiales”.