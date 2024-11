Cómo fue el accidente de la mujer rescatada en las bardas de Plottier

Bomberos Voluntarios de Plottier recibieron un llamado por un accidente en el sector conocido como Las Salinas, donde Liliana hacía trekking junto a unas amigas y sufrió una fractura de tobillo izquierdo tras un accidente. El hecho sucedió cerca de las 9.30 de la mañana del lunes.

“Siempre que íbamos a caminar, agarrábamos para otro lado. Dábamos la vuelta, pero justo ese día, se nos ocurrió seguir y tuve este accidente”, dijo Liliana, de 45 años, durante un diálogo con Mejor Informado mientras se encuentra internada en el Policlínico de Neuquén, a la espera de una operación. Se trata de un sendero que no está debidamente marcado y al ser rocoso, resulta peligroso. “Mis amigas bajaron y a mí se me va mi pie de apoyo por las piedras, quiero afirmar el otro y ahí es cuando se me tuerce el pie de tal manera que tuve la quebradura”, agregó.

En ese momento, la intención de la mujer fue bajar por sus propios medios arrastrándose. Sin embargo, no pensaba que iba a generarse un operativo de las características que tuvo. Al llegar los bomberos al lugar, se tuvo que pensar una estrategia para poder rescatarla. “Tenían que subirme de la manera más cautelosa posible y cuidando que ninguno de los chicos pierda el equilibrio, era difícil el lugar hasta para ellos”, comentó Liliana. Otra complicación que hizo más larga la espera fue por la disponibilidad de los elementos. La camilla original no servía, “tuvimos que esperar a que traigan otra que se pueda usar”, completó.

Una mujer fue rescatada en la barda de Plottier.

Ante lo peligroso de la situación, Liliana contó que siempre estuvo tranquila y agregó que “No fue una caída brusca, gracias a Dios. No perdí el conocimiento y no me golpeé otra parte del cuerpo. Una bombera que me acompañó y fue muy gentil me dijo que ellos siempre esperan una fractura expuesta o un golpe en la cabeza, lo que hubiera hecho más complicado todo”.

Por último, desde su internación explicó que del hospital, al tener un teléfono fijo, no podían recibir la ubicación y “era difícil explicar con palabras. Nunca pudimos mandar la ubicación, supongo que fueron los bomberos, a los cuales tengo que agradecer porque siempre me cuidaron y contuvieron”.

Cómo fue el operativo de rescate

Una vez que recibieron el llamado, inmediatamente se dirigieron al lugar dos unidades de rescate y cuatro efectivos policiales para hacer el rescate. La mujer se encontraba a unos 70 metros de altura. Las maniobras tardaron casi dos horas.

Se tuvo que estabilizar a la persona en un canasto de rescate aéreo sujeto con sogas, arneses y mosquetones para poder izarla.

Se recomienda a la gente caminar por senderos más transitados que no revisten tanta peligrosidad. Además, es importante contar con un teléfono celular para solicitar ayuda ante una emergencia.