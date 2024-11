Jorge Fernández Díaz: “Neuquén fue mi lugar formativo en el periodismo”

Después de más de treinta años, el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz un día de noviembre volvió a Neuquén, la ciudad a la que arribó a mediados de los ’80 para ejercer el periodismo en El Diario del Neuquén donde fue jefe de redacción. “Estaba en La Razón de Jacobo Timerman, que era un diario de la tarde muy importante pero se estaba cayendo como todos los diarios por la hiperinflación, era un momento muy difícil”, cuenta en su visita a la redacción de Mejor Informado.

En ese contexto complejo, le comentan que en Neuquén querían hacer un diario nuevo, así que no lo dudó. “Yo pensé en venirme para siempre, vine con mi mujer y mi hija que era muy chiquita”, señala acerca del traslado a la Patagonia para incorporarse al equipo de periodistas de El Diario del Neuquén cuya redacción funcionaba en la calle Fotheringham 445 de la capital neuquina. Además de Fernández Díaz, trabajaban en el periódico cuyo primer número apareció el 19 de octubre de 1986, Rubén Boggi, Gerardo Bilardo, Héctor “Vasco” Mauriño, Gabriela Calotti, Norma Madeo, entre otros.

Su vuelta a Neuquén se debe a su participación especial en "Informados. Periodismo y Energía", el evento organizado por el Grupo Prima Multimedios el jueves en el Salón Rainbow del Casino Magic donde dialogó sobre la actualidad argentina con sus colegas Alfredo Leuco y Rubén Boggi, con quien compartió la redacción de El Diario del Neuquén, y conversó con el gobernador Rolando Figueroa.

Fueron cinco años “muy intensos”, define el autor de numerosos bestsellers como “Mamá" , "La logia de Cádiz", "La traición", entre otros, sobre su experiencia neuquina. Recuerda que entraba a la redacción a las 9 de la mañana y se iba a la una de la madrugada del otro día y que escribía noticias de todo tipo, especialmente policiales. “Venía de hacer policiales en La Razón y por supuesto tenía vocación por el periodismo político pero hacía de todo, era polifuncional”, describe. Agrega: “Me metí en muchos líos por investigar cosas dedicadas”.

En su destacada trayectoria periodística fue cronista policial, periodista de investigación, analista político y jefe de redacción de diarios y revistas. Es uno de los columnistas referenciales del diario La Nación y el conductor de "Pensándolo bien", programa de Radio Mitre que este sábado 9 de noviembre emitirá desde los estudios de Mitre Patagonia del Grupo Prima Multimedios.

“Así como en La Razón yo aprendí el oficio y la literatura popular, en Neuquén aprendí el rigor. Aprendí a hacer periodismo de cercanías, que es una gran lección. En Buenos Aires, yo escribía sobre alguien que era un narcotraficante, y no pasaba demasiado, era lejano; en Neuquén el narcotraficante vivía a la vuelta de mi casa y me venía a buscar”, expresó Fernández Díaz.

Recuerda esa ciudad de Neuquén de hace más de tres décadas atrás, como una “sociedad aluvional, donde ya ser neuquino era una minoría, porque era tal la cantidad de gente que venía y hoy veo lo mismo, un progreso espectacular, muchísimas empresas, más pymes, una ciudad más desarrollada”.

Fernández Díaz dejó Neuquén en 1991 cuando sintió que "la experiencia estaba completa y quería volver, digamos, a mi casa". Sin embargo, siempre recuerda a Neuquén como un lugar formativo en su oficio periodístico. Además, otro de los "descubrimientos" en su paso por Neuquén fue que "los periodistas tienen que tener mucho cuidado y ser muy rigurosos para no dañar".

Sostiene que Neuquén fue también un lugar donde aprendió “mucho de política” observando “cómo se manejaba Felipe Sapag, Pedro Salvatori, era un momento muy especial del Movimiento Popular Neuquino”.

Por eso se sorprendió cuando en abril de 2023, después de 60 años de gobernar ininterrumpidamente la provincia de Neuquén, el MPN cayó derrotado en la elección de gobernador por Rolando Figueroa, un dirigente disidente del partido, que contó con el apoyo del PRO y otros sectores políticos. “Me fui de acá con la sensación de que el MPN no iba a perder nunca una elección, y un día la perdió; por eso digo que se cayó el muro de Berlín en Neuquén”, reflexiona.