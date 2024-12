Evalúan sumario y eventual cesantía de docentes incumplidores en Neuquén

La directora general de Modalidad Artística, del Consejo Provincial de Educación (CPE), Amanda Hormaechea, decidió solicitar la aplicación del Decreto 350/80 a una supervisora específica de Artística, con asiento en Zapala, por no haberse presentado nunca a cumplir funciones desde que tomó el cargo en agosto del 2023.

Solicitó además que se inicie un sumario administrativo por " incumplimiento a los Inc. a) Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo; y c) Respetar la jurisdicción técnica administrativa y disciplinaria, así como la vía jerárquica; de la Ley 14473 Estatuto del Docente e incumplimiento a la Resolución N° 908/2021."

El Decreto 350/80 indica que se encuentra en abandono de cargo el agente que cuente con 5 faltas injustificadas continuas, o 10 intermitentes en un mismo ciclo lectivo. El docente que sea pasible de un sumario administrativo bajo los lineamientos del Decreto, inciso " q - Artículo 54 - del Estatuto del Docente -Ley 14473- será sancionado en todos los cargos en que se encontrare revistando dentro de la jurisdicción del Consejo Provincial de educación.- 2°) Dicha cesantía determinará la imposibilidad de reingresar al sistema educativo por cinco (5) años como mlnimo, salvo que expresamente la norma legal respectiva estipule un lapso mayor ".

Según el informe técnico presentado, el caso de la profesora en cuestión constituye una seguidilla de negativas a cumplir con su trabajo bajo pretextos que, incluso , deberían interpelar a toda la corporación docente. Cuando hay decenas de niños que, por diversas circunstancias toman clases en trailers, la supervisora no aceptaba un lugar porque no contaba con "split frió/calor".

Este caso, lamentablemente se replica en muchos otros. Hemos tomado conocimiento que en las próximas horas se solicitará sumario a otros docentes - algunos muy conocidos- por haber hecho abandono del cargo en reiteradas oportunidades, aunque en muchas de ellas contaron con la complicidad de los directivos quienes no informan las ausencias.

Vale la pena recorrer sintéticamente el informe técnico elevado por la Dirección General, porque durante años la impunidad reinó en muchos estamentos del Estado, y en buena hora nos anoticiamos que se está tomando cartas en el asunto, porque el daño al erario público es sustancial.

El relato comienza en el año 2019, cuando la Supervisión de Escuelas de Arte de Neuquén Capital, solicitó la creación de un cargo nuevo, "a fin de dividir las instituciones que poseía, tanto de nivel medio como de nivel superior y repartir la tarea que, para una sola persona, con sede en la capital, era excesiva y difícil de llevar adelante eficientemente. El lugar para la sede de la nueva supervisión se sugirió en la localidad de Chos Malal, dado que las escuelas del norte de la provincia eran las menos visitadas, por su lejanía y por la poca frecuencia de transporte de pasajeros". Sin embargo, en el 2021, se define que la sede sea Zapala, por contar con mayor conectividad .

En agosto del 2023, luego de varias impugnaciones, accede a ese cargo la profesora Ana Ramos,a quien se le autoriza de manera "excepcional y eventual " cumplir tareas desde Neuquén, hasta tanto la supervisión contara con una sede constituída en Zapala.

En febrero del 2024, con el cambio de gestión, se encuentra un lugar en la Escuela de Arte N° 1 de Zapala. " Ya en ese momento la profesora Ramos manifestó su disconformidad con el traslado a la localidad y solicitó que le encontrara un espacio acorde y con todas las comodidades que debe contar una oficina para una supervisora" señala el informe técnico.

En el mes de marzo finalmente se decidió que el lugar adecuado era la sede del Distrito III, por lo que la profesora Ramos debía remitir un listado de mobiliario posible de ser trasladado a Zapala. Durante un tiempo no contestó y finalmente señaló que lo que disponía estaba a préstamo de la supervision Neuquén.

En mayo le confirman que el lugar ya estaba asignado, y que también contaría con la colaboración del secretario de la supervisión de Música, hasta tanto se adaptara al lugar y designara personal de su confianza.

La respuesta obtenida fue que el mobiliario pertenece a " Neuquén y como esta Sede carece de recursos administrativos quedará todo en dicha Sede. Por lo tanto, …“solicitó que se me asigne todo el mobiliario, materiales de secretaría y el equipo de computación necesario para el desarrollo de mi función”..., también señaló que el secretario ya estaba asignado a otra supervisora que es disciplinar, y remarcó …“que esta supervisión específica de artística es institucional, por lo cual no remite a las mismas tareas administrativas que la anterior”... También manifestó que, …“la otra supervisora tuvo derecho a designar una comisión de servicio" por lo que solicitó nuevamente y de manera formal que también se le asigne para esa sede un cargo de secretario/a.

Ramos, agregó además que " “en tanto no estén todos los recursos administrativos necesarios completos para desarrollar la tarea supervisiva, como así mismo designar a la persona que vaya a ejercer el rol de secretario/a , evaluaré si es apropiado mi traslado”.

La dirección general, le informa que ya cuenta con todo lo necesario, y que se gestionará un cargo de secretario "cuando asista a trabajar", y se le solicita que "ponga en funcionamiento la sede de Supervisión de escuelas de arte en el Distrito Escolar III de Zapala, sito en calle Zeballos y Olascuaga de dicha localidad, recordando además que el plazo asignado se vence el día 24/05/2024”. La Supervisora hizo caso omiso nuevamente .

En junio, la supervisora realiza una visita a la Sede propuesta, donde explicita las condiciones en las que se encontraría la misma y que considera "no aptas para su trabajo en la localidad" , vuelve a mencionar que está ocupada por otras supervisoras, que el secretario asignado está del otro lado del edificio y que le corresponde a otra supervisión, y que “no se encuentran dadas las condiciones necesarias para el desarrollo de mi rol y función como supervisora específica de artística”.

A pesar de todos los incumplimientos, con el objetivo de no generar más controversias con la docente, y lograr que la sede se ponga en funcionamiento, el Director del Distrito III colaboró buscando un nuevo lugar físico, logrando un "espacio digno, amplio y con todos los elementos que necesita para su labor la Prof. Ramos y para que quien sea designado/a como secretario/a pueda desempeñar la tarea correspondiente”.

En octubre, se le notificó que el 28 de ese mes debía presentarse en Zapala y comenzar a cumplir funciones , tal cual lo estipulaba el cargo al que había accedido. La supervisora viaja, y elabora un acta donde menciona que " hay baño, cocina y otras oficinas para otros supervisores... línea de internet, "pero no puede dar cuenta de su funcionamiento", aclara que falta mobiliario, otra computadora e impresora para la secretaria y un split frío/calor. En el párrafo final, hace hincapié en la importancia “de establecer las condiciones apropiadas del lugar para el desarrollo óptimo de mi función. Por este motivo, seguiré trabajando desde donde fui readecuada sede Neuquén”. Esta acta no la envía a la Dirección de la modalidad hasta el 19 de noviembre.

Con diferentes argumentos, incluso algunos del orden pedagógico contrarios a los dispuesto por el CPE, la supervisora solicita que la sede se instale en Neuquén. Ante el rechazo a tal pedido, alega razones personales, como que tiene una hija recién ingresada al nivel medio , y es “fundamental preservar su estabilidad emocional, la mía y la de nuestra familia en esta etapa crucial de adaptación”.

A pesar de todo, el 22 de noviembre, se hace presente en la sede Zapala, corroborando que ya cuenta con todo el mobiliario necesario y también el aire acondicionado. El día 25, se informa que la profesora solicitó licencia desde esa fecha al 9 de diciembre, sin informar a la Dirección General.

Entre las conclusiones del informe técnico, se destaca que " ante el incumplimiento de asistencia a su lugar de trabajo al que se presentó el día 28 de octubre del corriente año dejando constancia en Acta , donde además informa que "no se quedara allí, por no tener condiciones óptimas de trabajo y mantendrá su tarea en la localidad de Neuquén" es que esta Dirección le solicitó "justifique sus inasistencias a partir del 1/11/2024. A la fecha la supervisora no justificó las mismas, por lo que esta Dirección entiende se encontraría incursa en Abandono de Cargo y por dicho motivo sería de aplicación el Decreto N ° 350/80."

A pesar de no haber nunca cumplido funciones en Zapala, responsabilidad que asumió al tomar el cargo conociendo las condiciones, todos los meses percibió sus haberes, superando en ese tiempo los 40 millones de pesos .

El área legal del CPE habría decidido avanzar en el pedido de sumario administrativo, con posterior cesantía, el que ya estaría en trámite.