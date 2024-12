Un nuevo capítulo en la maniobra dilatoria de Gloria Ruiz frente a lo inevitable

Gloria Ruiz fue a la audiencia frente a los diputados, pero no se defendió y pidió una prórroga.

Este viernes, la vicegobernadora suspendida, Gloria Ruiz se presentó en la Legislatura para ejercer su derecho a defensa en la investigación que se lleva adelante en su contra por "inhabilidad moral" para ejercer su cargo. Acompañada de sus abogados, Carlos Broitman y Patricio Winograd, en lugar de ejercer su defensa, brindó algunas palabras a MEJOR INFORMADO, pidió una prórroga de tres días y, minutos antes, había publicado un insólito video en el que pidió la renuncia conjunta al gobernador, Rolando Figueroa. Una maniobra dilatoria para ganar tiempo y así, aplazar lo que pareciera ya no tener retorno: su destitución definitiva, lo cual podría ocurrir el miércoles próximo a las 9.

"No voy a hacer declaraciones, presenté el escrito y responderé el miércoles en el horario que ustedes dispongan" fueron las únicas palabras que dijo Ruiz, en medio de chicanas, acusaciones cruzadas, provocaciones y un clima en el que todos hablaban a la vez. La audiencia fue todo lo contrario a lo esperado.

La vicegobernadora no se defendió, y su abogado se limitó a responder los embates de una montón de legisladores indignados, que calificaron al hecho como "vergonzoso".

Previo a la audiencia, Ruiz publicó un insólito video en el que pidió la renuncia conjunta al gobernador

Minutos antes de ingresar a la sala, Gloria Ruiz respondió a las preguntas de Benjamín Ríos, de MEJOR INFORMADO, sobre el beneficio personal de fondos públicos. Brindó un escueto "no, para nada, jamás".

Durante la audiencia hubo muchos momentos de tensión entre el abogado de Ruiz, Carlos Broitman, y los diputados Francisco Lépore y Claudio Domínguez, quien incluso, ofreció regalarle la Constitución de Neuquén: "Si no la conoce, le regalo la Constitución de la Provincia", le dijo.

Por su parte, Lépore lo increpó y le pidió que no trate a los legisladores de "pelotudos". "Quizás somos pueblerinos, yo litigo acá, no conozco el fuero federal de Comodoro Py, pero si no querían hacer un show presentaban el escrito por mesa de entradas y el miércoles veníamos acá", resumió el diputado de Avanzar.

Antes de la audiencia hubo allanamientos vinculados a la investigación, en Plottier

En la previa a la sesión, La fiscalía de Delitos Económicos y la Policía allanaba el municipio de Plottier y una empresa constructora, con un empresario detenido. “Que sigan las investigaciones y hagan los allanamientos que consideren. Nos sorprende que hoy, que vengo a la comisión, se cite a personas de mi familia”, expresó la vicegobernadora.