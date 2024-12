El pronóstico para Neuquén: continúa en alerta por fuertes tormentas, a qué hora llegan

El comienzo de semana para la capital neuquina fue bajo un manto de lluvia que afectó a distintos sectores de la ciudad. Las condiciones no cambian para este martes y desde el Servicio Meteorológico Nacional decidieron mantener la alerta amarillo por fuertes tormentas para la zona Confluencia, con alcance para el Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú.

Con cielo parcialmente nublado, se espera que este martes por la mañana se registren las primeras tormentas del día. Una condición que acompañará prácticamente toda la jornada. La temperatura rondará entre los 22° y 26° grados en la ciudad.

Fuertes tormentas en Neuquén, por la tarde

El momento de mayor impacto y por el cual se mantiene la alerta meteorológica en la capital neuquina, será por la tarde. Con temperaturas que ascienden hasta los 31° grados y viento del sector Oeste, el SMN advierte la presencia de ráfagas por momentos muy fuertes, que podrían llegar hasta los 60km/h.

Según el servicio, la ciudad de Neuquén y zona Confluencia será el área afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas "localmente fuertes". Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados. De forma puntual, adelantaron que cerca de las 15hs, esos valores podrían llegar a los 35 mm en un lapso breve de tiempo.

Recomendaciones por alerta Amarillo



1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.