Pronóstico en Neuquén: lunes con alertas de lluvias severas, viento y granizo

El comienzo de semana anuncia para Neuquén lluvias severas, de variada intensidad y algunas localmente fuertes. Según advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional, "las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo".

Estas condiciones, hicieron que desde el organismo nacional se emitieran dos alertas para advertir a la ciudadanía acerca de esta situación.

Neuquén capital y alrededores: Alerta amarillo

El SMN anunció la primera alerta -amarillo- para la ciudad de Neuquén, dado que adelantó que este lunes 16 de diciembre se esperan "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo".

Desde el organismo oficial informaron que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Además de las lluvias, otro dato no menor es que con cielo cubierto desde la mañana, será una jornada calurosa, con alta temperatura durante todo el día y también marcada por el viento.

Por la mañana, la temperatura mínima pronosticada es de 26°, con viento del sector Norte, algunas ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Por la tarde, se vivirá la máxima, que se ubica en los 35° grados. Pero además, habrá que estar especialmente atentos porque es en este segmento del día donde se espera la mayor caída de lluvia y tormentas, algunas "localmente fuertes". Y todo esto sucederá, con viento fuerte y ráfagas que estarán entre los 60km/h y 69km/h.

Por la noche, no se esperan grandes cambios ante este escenario. Sólo la temperatura, que descenderá algunos grados, hasta los 29°. Mientras estará vigente la alerta con posible "caída abundante de agua en cortos períodos". Se mantiene una fuerte actividad eléctrica y no se descarta "ocasional caída de granizo".

Recomendaciones por alerta amarillo

Como cada alerta que emite el SMN, está acompañada por las recomendaciones que se deben tener en cuenta bajo estas circunstancias. En este caso, con alerta amarillo, compartieron las siguientes sugerencias:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Alerta naranja, en la provincia de Neuquén



Cabe destacar que otro sector de la provincia de Neuquén se verá especialmente afectado por una fuerte caída de lluvia y bajo las mismas condiciones de vientos fuertes. Si bien, en un comienzo habían anunciado la zona era Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar, con el correr de las horas, este pronóstico cambió y quienes sufrirán el impacto de las condiciones será sobre la Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé

Según advirtieron el área "será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Las mismas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Las recomendaciones ante la alerta naranja

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias

con linterna, radio, documentos y teléfono.