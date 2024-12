Gloria Ruiz contraataca y acusa a la comisión investigadora: "Tengo pruebas"

Luego de que empezó el escándalo en la Legislatura de Neuquén, por primera vez, la vicegobernadora que ahora está inhabilitada, Gloria Ruiz, se presentó en el Ministerio Público Fiscal para conocer la investigación que se lleva adelante sobre ella y su entorno familiar en la causa que la investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la conferencia, Ruiz expresó que tiene pruebas de enriquecimiento ilícito de todos los legisladores que están en la comisión investigadora. Además, describió que la relación con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, "está rota, esto es político".

El abogado Carlos Broitman junto a la vicegobernadora.

A su vez, respecto a la investigación que se le está realizando, Ruiz denunció que "fue un apriete letal para que renuncie" por parte del gobierno. “El gobierno incitó todo esto. El día del allanamiento no me quiso atender", agregó y continuó que significó un atropello hacia todo el equipo de trabajo de la Legislatura.

Señaló que en la sesión especial del miércoles pasado en la Legislatura donde se aprobó la separación de su cargo y la inhabilitación moral "hubo un golpe institucional", y denunció "el hostigamiento, atropello y un nivel de violencia para desacreditar mi nombre y mi honor".

Afirmó su deseo de que "me investiguen a mi y a todos los miembros de la Legislatura y del Poder Ejecutivo en general". Su abogado anunció que presentarán una denuncia en el fuero federal contra los diputados Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lépore, Claudio Domínguez, Karina Ricomini, Tanya Bertoldi, Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matías Nicolini, Rubén Etcheverry, Marcelo Severini, entre otros integrantes de la cámara, por asociación ilícita, abuso de autoridad, falsa denuncia, lavado de activosm violencia de género y tráfico de influencias. "He sido elegida por el pueblo neuquino, con qué autoridad moral suspenden a una vicegobernadora elegida por el voto popular", agregó.

“Mi patrimonio lo hice público, no oculté absolutamente nada”, reiteró frente a los periodistas y entre los gritos de sus seguidores que la acompañaron en el hall del tercer piso de la Fiscalía.

La conferencia se realizó luego de que los abogados defensores Carlos Broitman, que no está matriculado en Neuquén, Patricio Winograd, Elio García y Maximiliano Gómez, fueron recibidos por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal de la causa Juan Narváez, mientras que Ruiz quedó a la espera en otra oficina.

"Hay mucha gente con pruebas que no se anima a exponerse y que va a acercarlas; pruebas donde se denuncian cierto manejo ilícito por parte de la comisión investigadora", dijo Ruiz.

Abogado de Gloria Ruiz: "Presentaremos un recurso de amparo para que sea restituida"

El abogado Carlos Broitman expresó que Ruiz le ha manifestado que "todo esto ha generado preocupación en los inversores de empresas que ven que pasa esto con una vicegobernadora. Los daños colaterales no fueron medidos". Señaló que inversionistas se han comunicado con la vicegobernadora ahora suspendida. Por otra parte dijo que "hay gente que ha sido despedida, no familiares, por tener cercanía con ella desde que era intendenta de Plottier". Broitman aseguró que "fue elegida por voto popular, no fue elegida por la Legislatura". "Vamos a presentar un recurso de amparo en breve para que sea restituida en forma inmediata".

Por otra parte, dijo que "hay mucha gente con pruebas que no se anima a exponerse y que va a acercarlas; pruebas donde se denuncian cierto manejo ilícito por parte de la comisión investigadora".

Ruiz aclaró que desde el miércoles pasado, luego de la sesión especial en la Legislatura "me han dejado sin custodia mas allá que se acercó la policía por cualquier eventualidad, a partir del miércoles los muchachos fueron designados a otros lugares".

Además, Broitman señaló que están analizando pedir la intervención federal de la Provincia.

Ruiz junto a su abogado, quien afirmó “la pueden dar vuelta como una media para ver qué es lo que tiene y lo que no tiene Gloria Ruiz”.

Sobre las compras millonarias de bombones y camionetas

En relación a la escandalosa suma que pagó la Legislatura por una compra de bombones a un comercio de la calle Belgrano 300 de Plottier por más de 4 millones de pesos el pasado 17 de octubre, Ruiz aclaró que "fue para agasajar a las mujeres que trabajan en la Legislatura por la celebración del Día de la Madre".

En otro momento de la conferencia de prensa, Ruiz aseguró que “mi patrimonio lo hice público ante la escribanía de gobierno de la provincia, no escondí absolutamente nada”. “En ese marco estamos presentándonos y buscaremos la manera de seguir trabajando para el pueblo neuquino”.

Respecto al gobernador Rolando Figueroa, Ruiz precisó que “si acompaño una fórmula de gobierno y pasaba algo era momento de sentarnos a hablar y esperar que la Justicia haga el trabajo como corresponde; no este atropello, por eso estoy tan molesta”. Comentó que cuando se realizaron los allanamientos en la Legislatura, Casa de las Leyes y en la “casa de mi madre que tiene 80 años”, pidió hablar con el mandatario provincial “que no me quiso atender”.

Gloria Ruiz se presentó en la Fiscalía.

En cuanto a la adquisición de Ruiz de una camioneta 4x4 marca Toyota, valuada en 72 millones de pesos, transacción que forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, Broitman expresó que su defendida “la pagó con tarjeta de crédito, endeudándose". Trascendió que cuando la vicegobernadora fue a la concesionaria a cerrar la operación al ser una persona “políticamente expuesta”, se le solicitó que explique de dónde había sacado el dinero para abonarla. Ruiz dijo que había vendido una camioneta por un valor cercano a los $53 millones, pero en el mercado ese vehículo no supera los 35 millones de pesos.

Por último, Broitman dijo “la pueden dar vuelta como una media para ver qué es lo que tiene y lo que no tiene Gloria Ruiz”.