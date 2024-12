Instalaron dos nuevos semáforos en calles muy transitadas de Neuquén

El reordenamiento de tránsito de la ciudad de Neuquén viene en constante desarrollo para mejorar el flujo vehicular. En este sentido, este lunes la Municipalidad instaló dos nuevos semáforos en intersecciones muy concurridas y cercanas a escuelas y centros deportivos.

Uno de ellos está ubicado en las calles Copahue y Bahía Blanca y el otro en Entre Ríos y Pinar. La coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad, Noelia Rueda Cáceres, comentó que esta iniciativa más allá del objetivo de ordenar el tránsito en ambos sectores fueron pedidos de las comisiones vecinales. “Trabajamos con las sociedades vecinales de Belgrano y Santa Genoveva”, dijo.

“Estos semáforos también tienen que ver con el encauce del flujo vehicular en la ciudad a partir de los cambios que vienen sucediendo, como nuevos edificios. Esto genera que haya movimiento”, señaló la funcionaria.

Rueda Cáceres señaló que eran dos cruces muy pedidos por los vecinos y vecinas. (Foto: Matías García)

Walter Honorio, subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, puntualizó que ambos dispositivos son de dos tiempos, “y tienen toda la señalética correspondiente”. “Vienen a cumplir un rol importante por la cercanía a escuelas y centros deportivos, pero también son importantes por la circulación que hay en esos sectores”, dijo Honorio.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Belgrano, Carina Leiva, destacó la importancia del semáforo “por la cercanía a la escuela N°207”. “Era muy pedido porque habían muchos accidentes en el sector, el año pasado atropellaron a una nena”, comentó la vecina, y agradeció al municipio por la iniciativa y el trabajo en conjunto.

Uno de los nuevos semáforos se instaló en Bahía Blanca y Copahue.

Antiguamente, en la intersección de Entre Ríos y Pinar, los vecinos y vecinas habían solicitado un lomo de burro. Sin embargo, al ser "una calle de emergencia, de primer grado", donde circulan bomberos, ambulancias y policías, no se podía colocar ese sistema. Por este motivo, se instalaron pretiles los cuales no cumplieron con la función, llevando a la decisión final de un semáforo. Además, sobre este mismo, aseguró que no generará modificaciones en el ingreso a la rotonda de Entre Ríos y Leloir.

Ya se instalaron 14 nuevos semáforos en Neuquén

Rueda Cáceres detalló que ya son 14 los semáforos que se instalaron en distintos puntos de la capital neuquina. Luego, aseguró que “estamos poniendo estos dispositivos para mejorar la fluidez vehicular y bajar los números de siniestralidad”. Por último, aseveró que seguirán “trabajando de esta misma forma el año que viene”.