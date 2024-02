Diputados piden a la Justicia investigar a las organizaciones por el acampe

Tras cuatro días de acampe de las organizaciones sociales en el centro de Neuquén, hoy finalmente levantaron la movilización. Las organizaciones reclamaron que el gobierno provincial no renovó fondos a una cooperativa de trabajo que estaban destinados a capacitaciones. El gobierno provincial y los diputados de Neuquén cuestionaron el acampe asegurando que “la protesta era ilegítima” ya que la organización no rindió de manera clara cómo utilizó los fondos.

El diputado neuquino de Juntos por el Cambio, Damian Canuto, dialogó con radio AM550 y explicó que las organizaciones deben dar cuenta de cómo administraron el dinero. Señaló que por parte de Provincia, el motivo por el cual no van a continuar con la prestaciones ha sido sólidamente explicada tanto por el gobierno, el Ejecutivo, el ministro. “No han rendido un solo peso. Han malversado los fondos que eran destinados de bien a capacitaciones y asistencia”, expresó.

Manifestó que la justicia deberá investigar el trasfondo de la malversación de fondos de las organizaciones, ya que hay personas que de buena fe y por necesidad, cayeron en esta dependencia y terminaron siendo cautivos.

“Se entra en un terreno en el que existe la posibilidad de que haya responsabilidades penales porque hay unas pocas personas que recibieron una suma importante de dinero por cuenta de otro grupo más grande de personas”, sostuvo.

Y agregó que las organizaciones no tienen derecho de someter a una persona o a un menor de edad a esta situación. "Tenemos que terminar con esto. Un puntero no puede disponer del dinero, no rendirlo y someter a las personas a esta situación de vulnerabilidad”, expresó.