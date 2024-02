Paro nacional: no hay servicio del Tren del Valle

El viernes pasado, el sindicato La Fraternidad convocó a un paro de trenes a nivel nacional por la "no convocatoria a paritarias" por parte del Gobierno. Desde el gremio estimaban que las autoridades iban a aplicar la conciliación obligatoria para llamar a una mesa de diálogo, pero no sucedió y por este motivo no habrá servicio ni de pasajeros ni de carga en todo el país . En la región, no funcionará el interurbano del Tren del Valle entre Neuquén y Plottier.

El referente del Alto Valle de La Fraternidad, Hugo Tamborindegui, habló en La Primera Mañana por AM 550 y comentó que sus paritarias son anuales y que han perdido "entre un 50 y un 55% entre diciembre, enero y febrero". El gremialista acotó que solo piden "una recomposición", pero indicó que "no hay interlocutor" con el secretario general, Omar Maturano.

Aún así, a las 10 habrá una reunión entre el secretario adjunto del sindicato y los paritarios en la Secretaría de Trabajo , pero Tamborindegui sostuvo que no cree que llegue a buen puerto, ya que "el gobierno nacional no tiene ningún interés" en arreglar. "Pensamos que nos iban a aplicar la conciliación obligatoria para que se sienten los paritarios con las empresas del Estado y que ellos sean moderadores. No hubo eco, no interesó prácticamente", ratificó.

Por su parte, la Secretaría de Transporte que dirige Franco Mogetta emitió un comunicado calificando de "inentendible" la medida de fuerza: "Conlleva una mala fe negocial al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias, inclusive habiendo llegado, a principio del mes, a resultados positivos en los acuerdos".

"Lamentablemente, como está en todo el país, es lamentable lo que está sucediendo: el abandono total de las empresas ferroviarias", concluyó, por su parte, Tamborindegui.

En el Tren del Valle trabajan unos 8 conductores que les presta Ferrosur a Trenes Argentinos, de los cuales ganan alrededor de 800 mil pesos de salario. A su vez, hay otros 70 que trabajan para los trenes de carga. Este jueves se vuelve a normalizar el servicio a partir de las 5.30.