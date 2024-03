Estatales rionegrinos se manifiestan en los puentes

Este lunes será un día en donde el malestar de los estatales rionegrinos se sentirá en la calle a través de diferentes manifestaciones. Desde las 8 los trabajadores nucleados en ATE Río Negro se manifiestan en la zona de los puentes que unen Cipolletti con Neuquén. La concentración se realizará hasta las 13 horas.

“Desde las 8 nos concentramos en la zona de los puentes. La metodología de protesta la vamos a definir en asamblea, la idea es hacer un corte total o se corte una mano de la ruta., lo resolveremos en asamblea. Vamos a distribuir panfletos para informar la situación de los estatales rionegrinos, explicó Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE Río Negro.

Agregó que “los bonos que ofreció el gobierno en la paritaria se pagan por una única vez y no repercuten en los salarios de los estatales. Por eso el paro de 24 horas en Río Negro y el paro nacional de mañana. Estamos esperando que el gobierno nos convoque. Debe hacer una propuesta superadora, no podemos aceptar bonos que no queden en el sueldo.”

Asimismo, los docentes afiliados a UnTER definieron no comenzar el ciclo lectivo y realizarán una movilización provincial a Viedma para manifestarse en las puertas del ministerio de Educación y en Casa de Gobierno. El reclamo tiene que ver con el rechazo a la última propuesta que hizo la gestión de Weretilneck en las paritarias. El pago entre 100 mil y 140 mil pesos según categoría y agrupamiento no satisfizo a los estatales.