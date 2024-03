Un neuquino quiere congelar los sueldos de los diputados

En marzo de 2022, un vecino de la región presentó un proyecto en el que propuso que los diputados, autoridades y empleados de la Legislatura neuquina vayan a trabajar en bicicleta o en colectivo. La composición de la cámara era otra y no le dio ni la hora. La iniciativa terminó (como suele decirse) cajoneada. Entonces, esperó al cambio de autoridades y -dos años más tarde- volvió con otro proyecto que hace ruido: ahora quiere congelarles el sueldo ¿Llegará la iniciativa al debate en el recinto? ¿Pasará directamente de las comisiones al cajón? Habrá que ver qué hace la nueva camada legislativa, pero el destino parece claro.

De todos modos, no está de más repasar la iniciativa que ingresó por mesa de entradas, en el filo de la última semana. El proyecto de Fernando Pérez Castillo propone congelar los sueldos de los legisladores neuquinos hasta el 10 de diciembre de 2027; y directamente dejarlos sin las dos cuotas del sueldo anual complementario, popularmente conocido como aguinaldo. Infinidad de trabajadores informales (o en negro) y monotributistas no tienen aguinaldo, y no se ha escuchado a los diputados reclamar por ellos.

El debate, en la población, se intuye interesante. No sólo por los habituales cuestionamientos a lo que Javier Milei considera la casta, sino también porque congelar salarios en medio de este proceso inflacionario no parece muy razonable que digamos, se trate de trabajadores en relación de dependencia o de cargos electivos (que, por supuesto, requieren exclusividad y predisposición full time; o al menos eso dicen).

La iniciativa del vecino va más allá y también propone prohibirles la incorporación de nuevos agentes a la planta política y aplicarles un impuesto a los salarios congelados. Quiere que hasta el 40% del sueldo de los legisladores se destine a obras viales, de saneamiento y de infraestructura que requiera la provincia (hasta arriesgó un nombre para esa eventual carga impositiva: “Político honesto”).

También les impide viajar en avión o al exterior durante la extensión de mandato y los obliga a pagarse el desayuno ¿Exagerado? Tal vez, pero interesante para debatir, especialmente por las diferencias entre los sueldos de los legisladores y los de buena parte de los trabajadores