Lo que puede pasar con el conflicto docente: ¿Un decreto?

Es muy difícil salir de un conflicto cuando éste se prolonga y consolida. Es una lección simple, que brinda la historia neuquina apenas se hace un repaso desde la década del '80 del siglo pasado, hasta este 2024 complicado, lleno de inflación y con gobiernos debutantes. Este martes, volvió a fracasar la negociación entre el gremio ATEN y el gobierno representado por Jorge Tobares. Se pasó a un cuarto intermedio, pero ¿acaso es posible que el gobierno acepte actualizar con IPC desde enero? No lo hizo con los otros gremios, y no lo hará, se entiende, con el de los maestros.

Enero tuvo una inflación, en Neuquén, de 24,5%. Es un porcentaje que levanta la masa salarial en muchos miles de millones de pesos. El gobierno propuso, y obtuvo el acuerdo de ATE, UPCN y Viales, compensar con un bono, una suma fija. Fue de 150 mil pesos per cápita. En cambio, ATEN no acepta (le ofrecieron 100 mil pesos por cargo). Quiere ese 24,5%. Lo medular de la negociación pasa por ahí. Así como la presunción de que será difícil que las partes cambien su posición al respecto.

Mientras tanto, pasa de todo más allá de la mesa de negociación. La izquierda del gremio sostiene la presión para que la conducción provincial no afloje. Esto, en un contexto donde los días pasan y crece otra presión: las de las propias escuelas, allí donde está esa abstracción llamada "comunidad educativa". Los estatales ya cobraron 150 mil pesos agregados a sus salarios. Los docentes, no. Es otra presión que va a ir creciendo mientras se cumplen los paros, las caravanas, los discursos y las apologías de maestros que libran batallas épicas. El gobierno también tiene una presión, enorme, que surge de su obligación: garantizar la educación pública.

En este contexto, el gobierno podría acudir a un decreto, fijando el incremento salarial, el bono, y todo lo que se ha acordado aunque no firmado. No sería la primera vez que se utiliza el mecanismo de abrir una salida a la encerrona por ese lado. Eso provocaría una situación nueva, pues el conflicto ya no sería el mismo: habría un aumento otorgado, con actualización por inflación; y, fundamentalmente, todos los maestros tendrían más plata en los bolsillos, en un momento del país en el que eso puede implicar la diferencia entre seguir sobreviviendo o entrar de lleno en la catástrofe.