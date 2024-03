ATEN consideró “insuficiente” la nueva propuesta y reafirmó el paro

Este martes se realizó una nueva mesa salarial entre ATEN y el Gobierno de Neuquén en el marco de la paritaria docente 2024. La negociación se dio en medio del paro docente, luego que rechazaran la propuesta salarial el pasado miércoles.

Hoy el gremio reafirmó sus exigencias y comunicó que la propuesta sigue siendo insuficiente. El secretario general, Marcelo Guagliardo, comunicó que “la negociación se da en una instancia muy complicada por el contexto político federal, social y por todo lo que está pasando”.

En este sentido, explicó que el pliego que ATEN presentó es completo e integral y no plantea solamente cuestiones vinculadas al salario, sino también cuestiones vinculadas a las condiciones de las escuelas. Exigimos que traiga respuesta a este pliego”, señaló.

En relación a la nueva propuesta manifestó que “hoy trajeron una propuesta se mueve de la propuesta original, pero sigue no tiene las condiciones para que las podamos considerar. Lo que ofrecen no alcanza”, expresó. Por lo que la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta mañana. Aún no hay horario definido.

Mañana a las 10 los docentes llevarán a cabo una marcha. Según comunicaron concentrarán en la intersección de la Ruta 22 y el acceso al aeropuerto. Desde ese punto, marcharán a lo largo de toda la ruta hasta llegar a la Avenida, y luego continuarán hacia la Casa de Gobierno.

Desde ATEN Capital expresaron que “no tienen en mano el acta que surgió de la reunión, pero lo que está claro es que hay un tironeo y si el Gobierno está respondiendo algunos aspectos, que no sabemos cuales, cuando tengamos el acta en mano tenemos que decir que tenemos razón, que hay plata en Neuquén. Que las necesitamos en la escuela pública, en la obra pública, en los salarios y en las jubilaciones”.

Además, manifestaron que los reclamos siguen siendo la recuperación salarial en el básico, por un IPC mensual para no perder con la inflación. “El aumento de las partidas tiene que estar en el acta y también un plan de arreglo de escuelas. Para eso tenemos que seguir en la pelea, mañana tenemos la marcha”.