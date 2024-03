Cómo impactó en las tarifas de Neuquén la suba de energía

Tras una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) aplicó un aumento en la distribución de energía eléctrica, lo que significó para CALF un incremento del 175% en la compra. Por este motivo, las facturas de marzo vieron con una suba que osciló entre un 84% y 126%, dependiendo el consumo y el nivel de usuario. Desde la Cooperativa explicaron los componentes de la tarifa de marzo.

La subgerente de la Contaduría de CALF, María Alejandra Aversano, habló en "La Primera Mañana" por AM 550 y explicó que lo que pautó el Gobierno (un aumento del 115% en energía, 2.357% en potencia y 262% en transporte) significa el costo de distribución para los meses de febrero, marzo y abril.

En este sentido, detalló que esto se traduce en las tarifas en un "120% para las residenciales N1", que son las personas que no tienen subsidio porque no les corresponde o no solicitaron. En cambio, la suba anual de la potencia, significa un cambio del cuadro tarifario del 600% a "la tarifa general y las medianas y grandes demandas", lo que repercute directamente a empresas y comercios con grandes consumos eléctricos. Desde ACIPAN ya solicitaron reunirse con la Cooperativa para buscar alternativas para paliar los costos.

Según indicó Aversano, una de las formas de evitar estas subas en un futuro, sería que Neuquén busque el autoabastecimiento energético provincial: "Muchas de las empresas que están en Vaca Muerta generan un gas que se lo venden a CAMMESA y CAMMESA nos vende la energía a nosotros. Esto es como que pagamos dos veces la energía y es nuestro gas". La subgerente explicó que a través de alguna empresa prexistente o a través de un convenio provincial, "tendríamos la posibilidad de no ir al mercado y autoabastecernos con nuestra energía".

Por el momento se desconoce si estos valores continuarán después de los plazos estimados o si se designará un nuevo régimen subsidiario para el sector energético u otros aumentos. A esto, se le sumará la suba de la tarifa de gas, la cual el Gobierno Nacional postergó a mayo para evitar que impacte directamente en los índices de inflación.