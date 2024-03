ATEN: no habrá descuentos, si aprueban las asambleas

Finalizó la reunión entre Gobierno y el gremio docente ATEN. El secretario general, Marcelo Guagliardo comunicó que luego de varias de horas de negociación lograron que no se descuenten los días de paro. La medida había sido dispuesta por el Ejecutivo provincial por decreto. Ese acuerdo por el no descuento, de todas maneras, quedó sujeto a que las asambleas lo aprueben. Si no es así, se insistió desde el gobierno, seguirá vigente el decreto.

El secretario general manifestó que mañana se cumplen cuatro semanas del conflicto docente y que el gremio lleva un “tironeo muy fuerte” con el gobierno provincial. En este sentido, anunció que si bien no hubo avances en términos de discusión salarial ya que “no se han movido de la propuesta inicial”, lograron que no se realicen los descuentos por huelga.

Los días descontados serán reintegrados antes del 8 de abril, comunicaron. Además, aseguraron que mañana habrá una asamblea de ATEN donde informarán los avances.

“Recuperamos la instancia de negociación para que den atrás con los avances que había de parte del gobierno. Estuvimos cuatro horas y los dos primeros temas que planteamos fueron que no puede haber condicionamiento al componente de salario, ni descuentos por los días de paro. Esto es un avance en términos de derecho laboral”, expresó Guagliardo.

Desde provincia comunicaron que es importante tener presente que si ATEN no aprueba el ofrecimiento, sigue el decreto vigente y se descuentan los días no trabajados.