Denuncia de abuso en la escuela: la víctima declaró en Cámara Gesell

La Justicia de Cipolletti trabaja intensamente ante una denuncia de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en un baño de un colegio del barrio El Manzanar. A pedido de la fiscalía, la víctima de 7 años ya declaró en Cámara Gesell.

La violación fue denunciada por los padres de un niño de 7 años que asiste a segundo grado de la escuela primaria. Aseguraron que su hijo contó que fue abordado dentro de un baño en un recreo y señaló como abusador a un niño de séptimo grado.

A partir de allí se activó un protocolo para resguardar a los menores involucrados. Pero la noticia sobrepasó el ámbito judicial y llegó a la comunidad educativa a través de un mensaje de la madre de la víctima en un grupo de WhatsApp.

Aunque el viernes el equipo directivo y las autoridades de Educación de Cipolletti trataron de calmar a los padres e hicieron específicamente referencia al resguardo de los niños, la información se filtró a los medios.

Entonces, la intención inicial de Educación de no suspender las clases cambió radicalmente. Ayer a última hora desde la Escuela confirmaron que no había clases hoy. No se sabe por cuánto tiempo se extenderá la medida.

En tanto, desde el Ministerio Público confirmaron que la semana pasada los padres de un alumno de segundo grado realizaron una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que habría sufrido su hijo.

Entre las distintas medidas que se dispusieron, se preparó la declaración del menor en Cámara Gesell, que ocurrió ayer. La víctima pudo declarar con todos los recaudos y la asistencia de especialistas que contuvieron al menor.

Tal como lo habían manifestado los padres, la fiscalía confirmó que "de su relato surge que los involucrados en el hecho serían niños o preadolescentes".

Desde el Ministerio Público aclararon que "resultan no punibles para el derecho penal, por lo que no se puede avanzar en una imputación en su contra"

La Ley Nacional 22.278 establece en su artículo 1° que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad”.

De todas maneras, aclararon que "se realizó un abordaje conjunto por lo que intervinieron además de la fiscalía, la defensoría de menores, los servicios de salud pública, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. También se trabajó coordinadamente con representantes de la institución educativa, del ETAP y del Ministerio de Educación".

Más adelante, aseguraron que "se continuará asistiendo a la víctima y a su familia a través de los servicios de la Oficina de Atención a la Víctima y en lo jurídico a través de la fiscalía que interviene en el caso" y "el asesoramiento de la Defensoría de Menores".