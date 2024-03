Coto sobre la inocencia de Parra: "La respuesta la tiene Agustina en sus manos"

En una entrevista en AM550 y CN24/7 con Juan Manuel Coto, abogado defensor de Pablo Parra, único acusado por el feminidio de Agustina Fernández, brindó detalles sobre el próximo juicio que se llevará a cabo a partir del 6 de mayo de este año.

Como ya había informado este medio, el letrado indicó que el proceso, que se desarrollará con la modalidad de jurado popular, constará de 11 audiencias en las que se presentarán un total de 115 testigos. Coto destacó que el objetivo principal de la defensa será subrayar que el ADN encontrado en la víctima no corresponde al acusado, ni a otras personas implicadas en la investigación.

Noticias Relacionadas Femicidio de Agustina: el juicio tendrá 115 testigos

Respecto a la estrategia de la defensa, el letrado señaló: "Nosotros desde siempre venimos sosteniendo lo mismo y es algo que entendemos que también lo vamos a mostrar a lo largo de la investigación como fue. Para nosotros, si la pregunta es si Pablo Parra es un asesino, la respuesta la tiene Agustina Fernández en sus manos".

El abogado expresó su preocupación por la exclusión de otras hipótesis durante la investigación y la posibilidad de que un inocente esté encarcelado mientras el culpable permanece en libertad: "Debo decir que se han descartado otras hipótesis que no fueron investigadas o cuya investigación no se profundizó. Y para nosotros eso genera un problema, no solo para el señor Parra, sino también para el caso en sí, porque en definitiva, que haya un inocente preso significa que el culpable todavía está libre", finalizó.



Mirá la nota completa: