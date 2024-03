Javier Acevedo: "Los radares están puestos con un fin recaudatorio y no preventivo"

El diputado de Río Negro por CC-ARI, Javier Acevedo, aclaró que la propuesta es suspender la vigencia de los radares en las rutas rionegrinas. En declaraciones al programa La Primera Mañana que se emite por AM550 y CN24/7, el legislador abordó la polémica en torno a los radares de las rutas rionegrinas, Aunque la palabra "eliminar" fue utilizada, Acevedo aclaró que la propuesta es suspender su vigencia y buscar su reinstalación con un estricto mecanismo de habilitación, respetando las leyes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Acevedo destacó que el funcionamiento actual de los radares en la provincia no cumple con las normativas establecidas. "No se respeta en todos los requisitos", expresó el legislador. Detalló que la falta de señalización adecuada, como carteles de advertencia y límites de velocidad, se convirtió en una preocupación. Esta situación afecta tanto a los radares habilitados por la Agencia Provincial de Seguridad como a los no habilitados por algunos municipios.

En cuanto a la función de los radares, Acevedo argumentó que, en la práctica, se han convertido en herramientas recaudatorias en lugar de preventivas, como lo establece la ley. "Esto es un fin recaudatorio y no preventivo, como lo marca la ley y como debe garantizar el Estado", señaló. También mencionó la falta de comunicación formal de las infracciones, lo que impide que los conductores ejerzan su derecho a defensa de manera adecuada.

Uno de los puntos resaltados por Acevedo es la responsabilidad que recae en el titular del vehículo ante una infracción, a pesar de que el conductor es quien comete la falta. Propuso la implementación de un mecanismo que advierta de inmediato al conductor sobre la infracción, evitando multas injustas a titulares que no estaban al tanto de la situación.