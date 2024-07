Figueroa busca postergar el pago de impuestos para las Pymes

El gobierno de Neuquén entregó este viernes 21 créditos del programa “Más Pymes, Más Futuro” que están enfocados en el desarrollo y en el respaldo de los empresarios neuquinos. Además, el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley con beneficios impositivos para este sector de la producción.

El programa tiene como objetivo, otorgar créditos con facilidades de pagos por un total de 3.100 millones de pesos, que se gestionaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y son destinados al desarrollo de las Pymes neuquinas, priorizando a los sectores primarios (agropecuario, forestal, minero no metalífero), industrial y turístico.

Durante el acto de entrega, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, puso énfasis en el desarrollo de la provincia a través de Vaca Muerta y señaló que “vamos a depender de un desarrollo que es pos Vaca Muerta y eso es a través de la inversión en producción, en turismo, en desarrollar la industria, en focalizarnos de otra manera en ver de qué manera nosotros podemos desarrollar al empresariado local”.

En este contexto, Figueroa explicó que “estamos elaborando una ley que postergue impuestos, que postergue determinados pagos hacia el Estado provincial, con medidas fiscales y con medidas de promoción fiscales, pero también medidas como las que estamos desarrollando hoy, de promoción económica para que el empresariado local pueda invertir en cosas que no tenemos los neuquinos”.

Rolando Figueroa entregó 21 créditos del programa “Más Pymes, Más Futuro”.

En ese sentido, destacó el trabajo del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y en el ordenamiento de la administración pública: “Uno no puede distribuir lo que no tiene. Uno no puede dejar de ordenar el Estado para poder distribuir y acá creo que es donde nosotros hemos puesto un especial énfasis. Hay que ordenar el Estado, hay que eliminar los abusos, hay que eliminar los gastos innecesarios de la política, hay que eliminar muchos abusos que terminaban siempre castigando al más humilde, al que depende siempre de otra gente, lamentablemente”.

En su turno, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, señaló que el objetivo de su cartera es que “estos créditos generen mano de obra, porque entendemos como política que el desarrollo de la provincia tiene que tender más hacia lo privado que a lo público". En este marco, destacó el rol del Centro Pyme-ADENEU en la articulación pública y privada.

Sobre los créditos entregados, el secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, indicó que fueron otorgados por el BID. “Sirven para el desarrollo económico de la provincia, que en este caso están destinados a distintas industria y distintos sectores en la ciudad de Neuquén, San Patricio del Chañar y también Plottier; estamos muy contentos porque significa un apoyo para el sector privado y los empresarios emprendedores y que va a redundar en mayor contratación de gente y movimiento económico de la provincia”, señaló.

Para finalizar, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, agradeció al gobierno de la provincia por las gestiones realizadas para que “los neuquinos y estas empresas neuquinas tengan acceso al crédito y la posibilidad de fortalecer el crecimiento y desarrollo en nuestra región de la actividad privada”.