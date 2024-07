Informe advierte que adolescentes neuquinos usan más de 8 horas el celular

Hoy en día, el uso de los dispositivos electrónicos en los jóvenes es uno de los hábitos más comunes y un tema que cada vez alarma más a la sociedad. Referentes del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) realizaron una encuesta a jóvenes de la ciudad para revisar y entender por qué tienden a hacerlo y qué relación establecen con sus celulares y computadoras.

El trabajo realizado por el IJAN tuvo 2.920 encuestados y se realizó en la Expo Vocacional itinerante a jóvenes de 17 y 18 años que estaban por finalizar sus estudios secundarios. De ellos, el 52.6% son mujeres, el 46 por ciento, varones y un 1.4% se declaró indefinido.

Los datos que más llamaron la atención son que la mitad de los entrevistados utiliza sus redes antes de acostarse, algo que afecta directamente en el rendimiento escolar y social de los chicos. "La exposición a la luz azul produce excitabilidad en el cerebro, problemas para dormir y dificultades para concentrarse y prestar atención en las actividades escolares”, manifestó la referente del IJAN, Wanda Leitner.

"Estos hábitos son riesgosos para la salud mental", explicó Leitner.

Además, algunos manifestaron que los utilizan hasta ocho horas por día, lo cual implica un riesgo para la salud mental. Según explicó la referente, pasar entre 3 y 5 horas por día frente a la pantalla agota las neuronas, un mayor tiempo de exposición (más de 8 horas) provoca la necrosis neuronal y, por ende, un menor rendimiento intelectual.

TikTok es uno de los principales causantes de esta conducta. La red social optimiza el contenido y lo segmenta de acuerdo al interés del usuario, lo cual genera horas de consumo sin parar, "los videos cortos enganchan demasiado", explicó la dirigente. Sobre el horario de uso de los aparatos electrónicos, un 10.8 por ciento lo utiliza a la mañana, mientras que un 10.6% lo hace antes de hacer las tareas y un 25.5% luego de hacerlas.

El 40% de los encuestados destacó que no encuentran otra manera de divertirse.

Muchos jóvenes se aburren cuando no están conectados. Mientras cerca de la mitad declaró no tener inconveniente, el 40% de ellos destacó que no encuentran otra manera de divertirse, y algunos hasta manifestaron nerviosismo, angustia, irritabilidad, soledad y depresión.

Al respecto, Leitner comentó que “los jóvenes, más que evadir alguna responsabilidad que puede ser un examen u otra cuestión, lo que buscan es divertirse, hay que entender eso: que los jóvenes buscan divertirse para salir del aburrimiento”. También alertó que “las adicciones tienen dos puntos centrales: la pérdida de control y el aburrimiento como motivante”.

La profesional recomendó a los adultos responsables que observen las conductas de sus hijos. "Si no rinde, tiene problemas de aprendizaje, entonces hay uso excesivo de los dispositivos y por ende deterioro cognitivo por la falta de sueño y la excitabilidad que provocan los aparatos”, expresó.