"Desidia y negligencia", dijo el fiscal por la explosión en Aguada San Roque

"Hay un factor común en todo el debate: la desidia”, afirmó el fiscal jefe Gastón Liotard, en su alegato de apertura del juicio para determinar las responsabilidades de los seis imputados por la explosión en la Escuela Albergue 144 del paraje Aguada San Roque ocurrida el 29 de junio de 2021 que provocó la muerte de la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

“Estamos finalmente en esta etapa de este complejísimo legajo. Debemos poner de resalto, no solo el contexto social, geográfico y sociológico de la escuela de Aguada San Roque, sino en que hay un factor común en todo el debate: la desidia”, planteó Liotard. Precisó que “se trata de la falta de cuidado y de la negligencia” que atribuyó a todas las personas acusadas, funcionarios públicos o privados que intervinieron en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la construcción de la escuela.

El hecho que ocurrió el 29 de junio de 2021, en la Escuela-Albergue 144 del paraje Aguada San Roque. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el lugar estaba el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi. Allí realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores. Alrededor de las 13.50, ambas personas, junto a la docente Mónica Jara, fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara, logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.

Mónica Jara, la docente que murió el 29 de junio de 2021.

Los cuatro funcionarios, al momento del hecho, que están acusados son: el subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Roberto Deza; el director provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevilla; el director de Obras Públicas, Carlos Córdoba; y el arquitecto Sergio Percat, que en su carácter de empleado de la misma subsecretaría, estaba a cargo de la dirección técnica de la obra en la escuela. Por la empresa privada, el socio gerente de la empresa Arte Construcciones, Héctor Villanueva; y el representante técnico de la empresa Arte Construcciones, el arquitecto Diego Bulgueroni.

Liotard precisó cada una de las intervenciones de las personas acusadas que, con pericias, evidencias y testimonios que se producirán en las próximas semanas, presentará ante el tribunal. “No supervisaron, hay incongruencias, los planos y la obra no coinciden. No controlaron documentación, no se informó nunca que había un subcontratista y no hicieron seguimiento de los trabajos”, afirmó.

En representación de las querellas particulares intervienen los abogados Emanuel Roa Moreno y Darío Kosovsky, por el gremio docente ATEN y por familiares de víctimas; y Federico Egea, también por familiares. Todos realizaron sus alegatos antes que las defensas y adhirieron a la acusación fiscal. También participará el licenciado en Criminalística Eduardo Prueger quien realizó un peritaje sobre los procedimientos administrativos contables de la obra.

El presidente del tribunal colegiado que está al frente del juicio, Maximiliano Bagnat, informó que se escucharán los testimonios de 108 testigos, y las audiencias se realizarán de lunes a viernes, de 9 a 17. Además de Bagnat, integran el tribunal los jueces Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. El juicio se extenderá durante dos semanas.. Gabriela Macaya, fiscal del caso, y Gastón Liotard, fiscal jefe.

Previo al juicio que comenzó hoy, fueron sobreseídos Fabio Antonio Luna, exdirector general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación, y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo. En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Otro imputado, E.H.A, obtuvo una suspensión de juicio a prueba y, en caso de cumplir las condiciones que se le impusieron, será sobreseído.

El Tribunal del juicio estará integrado por los jueces Lisandro Federico Fidel Borgonovo, Diego Fernando Chavarría Ruiz e Ignacio Pombo. La Fiscalía estará representada por el fiscal jefe, Gastón Liotard, y la fiscal Gabriela Macaya.

Los delitos atribuidos a cada uno de los imputados

Héctor Villanueva: Estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Diego Bulgueroni: Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sergio Percat: Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real concurso real con falsificación ideológica de documento público.

Raúl Capdevilla: Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Carlos Córdoba: Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Roberto Deza: Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.