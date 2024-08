La distinguen por rescatar a una mujer que sufría violencia de género

Una taxista de Neuquén fue declarada Vecina de Honor por el Concejo Deliberante por ayudar a una mujer que sufría violencia de género. El pasado 22 de mayo, Roxana Parada acudió a un domicilio para realizar un traslado. Al llegar se encontró con una situación violenta que fue escalando al punto que tuvo que rescatar a una mujer que estaba siendo agredida por su expareja.

La situación ocurrió en un domicilio de la zona este. Roxana, como cada mañana, acudió a una vivienda para trasladar a una pasajera. Eran cerca de las 10 cuando llegó, se estacionó frente a la casa y esperó. Mientras aguardaba vio que un hombre interceptó a la pasajera. Primero pensó que la intención era robarle, pero luego se dio cuenta que no era así, sino que el sujeto la estaba violentando.

“Ellos empezaron a discutir. Ella le decía 'basta' e intentó subirse al taxi, pero el hombre le manoteò el celular, la cartera y salió corriendo hacia adelante de mi auto. Ella salió detrás de él pidiéndole las cosas”, recordó.

Estaba por irse cuando una situación le llamó la atención: el hombre había subido a la mujer a la fuerza a un vehículo y dentro de él comenzó a golpearla. “Me pegué detrás del auto y empecé a llamar al 911, a tocarle la bocina. Veía cómo le iba pegando, mientras trataba de comunicarme con la policía”, expresó.

“Cuando me atendieron le expliqué la situación y me dicen que la va a interceptar un móvil. Íbamos a una velocidad importante, bajamos toda la calle Illia en contramano porque él pasaba todos los semáforos en rojo. Yo iba atrás, y en uno de los semáforos el auto quedó frenado, entonces me bajé y empecé a decirle que baje a la chica. Llegó la policía, un compañero que circulaba por la avenida y luego de 15 minutos la chica se bajó. Se tiró del auto y se fue hacía la policía y pidió ayuda”, dijo.

“La situación fue horrible”, expresó Roxana, pero luego se dio cuenta de que fue buena su acción. “La chica corrió hacia mí y me abrazó. Y me dijo '¿Cómo te diste cuenta?' Ahí terminó todo, y me dije no me equivoqué”. Era la séptima denuncia que realizaba la mujer por violencia de género, señaló.

“Me sorprendió mucho porque para mí ayudar a alguien tiene que ser algo normal", dijo Roxana en relación a la distinción.

Su intervención la llevó a que el Concejo Deliberante la declarara Vecina de Honor. “Me sorprendió mucho porque para mí ayudar a alguien tiene que ser algo normal. Las palabras que me dijeron ayer me hicieron analizar mucho, y lo haría otra vez. Creo que todos los que andamos en la calle vemos situaciones y muchos deciden no meterse, pero todo el mundo tiene que mirar alrededor porque siempre hay situaciones de violencia”, manifestó.