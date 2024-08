Multaron a los bomberos por exceso de velocidad

El personal de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar denunció que en las últimas semanas recibieron cuatro multas por exceso de velocidad, una de ellas registrada en diciembre del año pasado. Los vehículos multados fueron una unidad de rescate rápido, una unidad logística y de traslado de personal, una unidad cisterna y autobomba de segundo ataque y una unidad autobomba pesada. Según comunicaron, el monto de las multas asciende a $826.770 pesos.

Precisaron que en febrero la municipalidad había informado que los móviles pertenecientes a la institución quedaban eximidos de las multas de los radares de la localidad, pero hasta la fecha las infracciones continúan llegando.

El jefe del cuartel de bomberos, Florencio Barros explicó que “cuando llegaron las multas se hizo el correspondiente descargo, pero nunca respondieron”.

Además, en un comunicado manifestaron que una de las multas contiene la firma de una persona que ya no es empleada municipal. “Entendemos que utilizan firmas digitales, sin el consentimiento de las personas que figuran como inspectoras o inspectores. Este tipo de desprolijidades puede tener un alto costo para la municipalidad, si se lo lleva al plano jurídico, y por ende un elevado costo para el pueblo, que es donde se deben destinar los fondos comunales”, revelaron.

"Desde que asumió esta gestión hemos sido comprensivos, teniendo en cuenta que todo inicio es complejo. Podemos ser tolerantes con el hecho de que desde la municipalidad no nos hagan ningún tipo de aporte", expresaron en el comunicado. Agregaron que "podemos también aceptar que lamentablemente haya funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias. En resumidas cuentas, podemos aguantarles la falta de interés, el no acompañamiento, la ignorancia, la desprolijidad y falta de capacidad, pero no podemos permitirles que pretendan cobrarnos por hacer nuestro trabajo, utilizando como medio multas que están llenas de vicios y en momentos en los que estábamos en cumplimiento de servicios de emergencias”.

Ante esta situación, la institución citó al intendente Gonzalo Núñez a una reunión a realizarse en el cuartel de bomberos este lunes, pero el Ejecutivo municipal no asistió.