UnTER en contra del proyecto de educación como servicio esencial

El proyecto de ley para declarar "servicio estratégico esencial" a la educación pública avanza en la Cámara de Diputados. Con acuerdo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y otros bloques, el proyecto ya obtuvo dictamen en la Comisión de Educación y está listo para llegar al recinto este miércoles. La iniciativa prevé establecer un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro, por lo que los gremios y los bloques de la oposición denuncian que busca restringir el derecho a huelga.

Esta mañana, el diputado rionegrino Sergio Capozzi explicó que la iniciativa se tratará mañana miércoles desde el mediodía. “Tuvimos una experiencia muy mala la semana pasada cuando no hubo quorum. Espero que no se caiga la sesión. Este proyecto no implica que se prohíben los paros, se van a reglamentar. Y se debe garantizar que las escuelas están con una dotación mínima de personas. Es tiempo de debatir en las comisiones y no de plantear una medida de fuerza”, indicó

Desde el sindicato que reúne a los maestros rionegrinos, UnTER, indicaron que la educación pública es parte de la identidad de nuestro país. Una conquista de años de lucha del pueblo, entendida como un derecho social, humano y fundamental básico, que reconoce a las personas, comunidades y pueblos como sujetos de derecho y la obligación del Estado de garantizarlo.

Explicaron que “obviamente esta concepción se contrapone con la idea de Educación como servicio, inscripta en el ideario neoliberal que afirma que los derechos fundamentales son únicamente los derechos liberales civiles y políticos. Así entendida, la Educación es una actividad que busca satisfacer las necesidades individuales. Si bien es una parte esencial de la vida cotidiana y de la economía, no requiere necesariamente obligación ni intermediación del Estado para su desarrollo, es un ‘objeto’, una ‘prestación’ que inclusive se puede comercializar.

Desde UnTER señalaron que “está claro el objetivo de la presentación en Diputados del proyecto de Ley, lo que incluye la modificación de un artículo de la Ley de Educación Nacional 26.206: se retoma la concepción de que lo único importante para los estudiantes es el ‘estar’ en la escuela, y establece nuevas obligaciones para las instituciones educativas, las cuales deberán establecer un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias para garantizar los días de clase durante las jornadas de paro, lo que significa un intento de avanzar contra el derecho legítimo a huelga establecido por la Constitución Nacional”.

Desde el gremio de docentes hicieron una propuesta: “Si existe la voluntad real de mejorar el sistema y la ‘permanencia’ en las instituciones de docentes y estudiantes, la tarea legislativa debería abocarse en decidir políticas públicas que garanticen el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes en condiciones equitativas, mayor presupuesto para infraestructura, implementación de medidas preventivas de enfermedades laborales, mejor calidad en el salario, etc. Lamentablemente, asistimos al intento de implementar políticas reduccionistas que intentan instalar discursos de odio, estigmatizar la lucha docente por mejoras laborales, responsabilizar a los trabajadores y desproteger a las comunidades educativas de los sectores populares, corriendo al Estado de su rol como garante de un derecho básico. Instamos a profundizar el debate para generar proyectos que incrementen el presupuesto educativo en general, que permitan ampliar los programas socioeducativos para que estudiantes y trabajadores puedan transitar el proceso educativo adquiriendo las herramientas necesarias para construir proyectos de vida en una sociedad más justa, equitativa e inclusiva”, concluyeron desde el gremio de los docentes rionegrinos.

Piden paro nacional

Ante la inminente votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca declarar la Educación como un servicio esencial, las seccionales de UnTER, opositoras a la conducción central, exigieron a CTERA que convoque a un paro nacional y movilización al Congreso el próximo miércoles 14 de agosto. Se trata de las seccionales de de Allen, Bariloche, Cinco Saltos y zona intermedia, Cipolletti, Río Colorado, Valle Medio y Villa Regina. La organización nacional convocó a una Jornada Nacional de lucha y se concentrará mañana desde las 11 en el Congreso de la Nación.