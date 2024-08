Video: El basural más contaminante del Alto Valle está en Cipolletti

Hace más de 30 años los residuos de los habitantes de Cipolletti se depositan en el basural municipal. Se trata de uno de los basurales a cielo abierto más grandes de la región. Los incendios que hubo en el último tiempo evidenciaron una contaminación que lleva décadas y no solo afecta a los cipoleños, sino también a otras localidades de Neuquén y Río Negro.

El predio está ubicado en la zona noreste de la ciudad. Tiene alrededor de 800 metros cubiertos de todo tipo de residuos domiciliarios y desechos que a diario se incineran. Los trabajadores y recicladores del sector aseguran que el fuego es interno, por que a diario se pueden observas largas fumarolas en las montañas de residuos.

La falta de tratamiento y control de la basura que llega no solo provoca un gran daño ambiental en el suelo, sino también en el aire de la región. Durante los últimos años, los incendios en el basural fueron constantes, y el humo que produce contamina.

uD83DuDD25 EL BASURAL A CIELO ABIERTO MÁS CONTAMINANTE DEL VALLE | Se trata del basural de Cipolletti, el cual desde hace meses se ha convertido en noticia contante dadas las grandes columnas de humo que se generan allí.



uD83DuDD17 Los detalles ? https://t.co/2MvwXwyvaP pic.twitter.com/7bUAX47ofq — mejorinformado.com (@mejorinformado) August 15, 2024

Problemas ambientales

Los basurales a cielo abierto son uno de los principales problemas ambientales. En el país actualmente existen más de 5000 basurales. En el Alto Valle de Río Negro hay cuatro; en Cipolletti, Allen, Fernández Oro y Cinco Saltos.

Los más vulnerables son las familias que viven en barrios cercanos al basural, que a diario se exponen al humo y las sustancias tóxicas que se generan, pero también lo son los habitantes de la región. A ellos se suman los recicladores que allí trabajan que a diario asisten al predio a buscar cartón, latas de aluminio, cobre y hierro que luego comercializan en el mismo predio.

Durante el último incendio que ocurrió la semana pasada, la nube de humo llegó hasta Neuquén. Fuentes consultadas revelaron que si bien el incendio fue contenido, no está controlado ya que bajo el suelo, el fuego continúa consumiendo los desechos y cada vez que corre una brisa de viento vuelve activarse. La problemática crece, pero no se le da una solución.

En la gestión del ex intendente Claudio Di Tella, la municipalidad había anunciado la construcción de GIRSU, el Proyecto de gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos que impulsaba el Estado Nacional. La planta se iba a construir en Cipolletti y lo que no se pudiese reciclar iba a ser trasladado a Allen para su disposición final, sin embargo, el proyecto no avanzó.