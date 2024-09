Creó un grupo de baile para mujeres que afrontan la violencia de género

La motivación personal de empezar a hacer actividad física se convirtió en un escape y la profesión de Vanesa Coñaqueo que creó "Zumberas del Oeste". Hoy, es un ejemplo de superación y esfuerzo; y sus clases de baile significan un refugio para mujeres víctimas de violencia de género.

En una entrevista exclusiva para Mejor Informado, Coñaqueo mencionó la motivación que la llevó a crear este grupo en el 2016. "Vi que la gente es muy feliz bailando y cuando vi que podía hacerlo yo, estudié y me recibí para dar clases", comentó. Todo empezó en el barrio Toma Norte y a su primera clase sólo acudieron tres alumnas.

En aquel entonces, por una situación de violencia en su hogar, Coñaqueo lo hacía a escondidas. "Yo trataba de que eso sea ajeno, mi lugar de contención eran mis clases, eran mi refugio pero cuando llegaba a mi casa era otro mundo", expresó. Un día, a la salida de una de las clases, Coñaqueo se encontró con la sorpresa de que su ex pareja la estaba esperando afuera. Allí, sus alumnas no se fueron de su lado, la cuidaron y la resguardaron hasta que el hombre se fue. "Ahí empecé a enfocarme en las mujeres, porque me di cuenta de que todas pasamos cosas similares", contó emocionada.

Vanesa Coñaqueo también participó de "Mujeres diversas: voces poderosas", un evento que busca visibilizar la diversidad de mujeres que habita en la provincia del Neuquén.

Desde aquel momento, Zumberas del Oeste no es cualquier grupo de zumba, sino una sororidad, un grupo de acompañamiento, ejercicio y de contención con amigas. Las tardes de baile se destacan por la fuerte música y los gritos que su instructora les motiva a largar, "uno se desahoga gritando", expresó.

Lo que comenzó con tres fieles alumnas hoy se convirtió en más de 70 mujeres que acuden regularmente. También organizan talleres y charlas sobre leyes y género, acompañan a mujeres que deben hacer alguna denuncia judicial y visitan merenderos y comedores. "Nos acompañamos en todo sentido, es como una segunda familia", continuó explicando sobre su espacio que también funciona como una terapia donde todas son realmente escuchadas.

Zumberas realiza viajes autogestivos para las mujeres que forman parte del grupo.

Perla Pacheco, una de sus primeras alumnas y hoy también referente de Zumberas, contó que desde el primer momento siguió a Coñaqueo por su forma de ser. "No era solo bailar, empezamos a conocer a muchas mujeres y sus historias. Fue con algo tan simple como escucharnos, hasta desahogarnos", comentó.

Coñaqueo y sus alumnas han participado de eventos como la Fiesta de la Confluencia 2022.

Con una trayectoria de más de 8 años, Zumberas ha realizado viajes autogestivos y participado de eventos tan grandes como la Fiesta de la Confluencia del 2022. "Nos identifica el pañuelo violeta de la mujer", explicó Coñaqueo.

"Zumberitos del Oeste" inició en el 2023.

Otro aspecto que representa a este grupo es la empatía con el otro. A través de "Zumberitos del Oeste", que reúne a niños y niñas apasionados por la música desde el 2023, Coñaqueo busca "que su infancia sea bonita pero que también entiendan la realidad que estamos pasando". Mediante la actividad física, su profesora les enseña a activar su cuerpo pero también a compartir, a ayudar al compañero y a escucharse entre sí.