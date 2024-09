El gobierno depositó el pago del adicional docente

Cabe recordar que este adicional se le otorga a quienes se esfuerzan por no faltar. No debe ser considerado como presentismo, ya que funciona como un componente extra, que se paga sobre el sueldo.

El gobierno neuquino depositó este domingo 29 de septiembre el pago correspondiente al “Adicional al Desarrollo Profesional Docente”. Se trata de un componente extra, que se otorga sobre el sueldo de quienes no hayan superado las tres inasistencias justificadas durante el trimestre julio – agosto – septiembre.

Si bien el pago se había anunciado para el lunes próximo, administrativamente el dinero ya se encuentra disponible en la cuenta de cada uno de los beneficiarios.

Dicho beneficio consiste en un plus del 15 por ciento en los haberes de quienes no hayan superado las tres inasistencias justificadas por trimestre (y dentro de ellas, dos por mes).

La Ley 3447 fue aprobada este año por amplia mayoría en la Legislatura del Neuquén y se promulgó mediante Decreto Nº 682/2024. No contempla ninguna clase de quita, por lo que aquellos que no cumplan los requisitos de asistencia cobrarán sus sueldos completos, aunque sin el plus.

Cabe recordar que este adicional se le otorga a quienes se esfuerzan por no faltar. No debe ser considerado como presentismo, ya que funciona como un componente extra, que se paga sobre el sueldo.