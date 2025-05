Triste noticia: murió Pocho, el perro skater de Neuquén

Una triste noticia se conoció este martes por la noche en la ciudad de Neuquén: murió Pocho, el perro que se volvió famoso por andar en patineta. Más conocido como el "perro skater", era un Bulldog Francés, tenía 11 años y falleció "de viejito".

La destreza de Pocho se volvió viral tiempo atrás cuando un funcionario neuquino capturó el momento en que se lo veía a bordo del skate en el Paseo de la Costa. No obstante, su popularidad ya había crecido en su propio barrio, 8 de Noviembre, y otros aledaños. "La gente siempre nos preguntaba por él", dijo a Mejor Informado una de las integrantes de la familia, Julieta, quien compartió años con él y lo vio crecer.

La mujer también contó cómo comenzó a desarrollar la destreza el animalito. Aseguró que "cuando era un cachorrito" su hermano empezó a investigar sobre los Bulldog y supo que suelen andar en skate. "Había un montón de videos de diferentes partes del mundo, así que le dieron uno a Pocho y empezó a andar como si supiese desde siempre", aseguró y agregó que "desde ahí, siempre estuvo desesperado por la tabla... te ladraba y te pedía el skate". "Andaba en el patio de casa todos los días y por las calles del barrio. A veces veía a un chico con un skate y se lo pedía y se lo prestaban", indicó.

Por su parte, Malena, una de las "dueñas" de Pocho; dijo a Mejor Informado que siempre será recordado con mucho amor, alegría y respeto. "Era uno de los mejores perros. El más bueno, el más compañero. Era un integrante más de la familia y súper bueno y cariñoso", aseguró y lamentó que "ahora se siente un vacío muy grande en la casa... falta su mirada, su saludo, sus ronquidos".

A modo de anécdota, la muchacha recordó que el perrito ya sabía cuáles eran los horarios para comer, algo que no dejaba pasar ningún día: "A las 12:50 y a las 20:50 ya se paraba al lado de la comida". También contó que "lo abrazaba todas las mañanas antes de irme al colegio". "Él se sentaba en la escalera y una vez que lo abrazaba recién ahí me podía ir tranquila", detalló y cerró: "Ya no tenemos a nadie más que use la patineta".

Pocho y las imágenes de él arriba de su skate fueron difundidas por innumerable cantidad de personas en redes sociales y también llegaron a diferentes medios de comunicación de la región. Las publicaciones se llenaron de comentarios y elogios bien merecidos, ya que su habilidad no era lo único que deslumbraba, sino también su simpatía y brillo, convirtiéndose en un verdadero amigo para muchos.