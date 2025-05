Pesquera cerró en San Antonio y dejó 90 trabajadores en la calle

La pesquera Río Salado, una de las plantas más importantes de San Antonio Oeste, cerró definitivamente y dejó en la calle a todo su personal. Desde hace meses no se ve movimiento en sus galpones y ahora, con el despido masivo, la empresa confirmó lo que era un secreto a voces: se va y no piensa volver.

El golpe es fuerte. Casi 100 familias se quedaron sin trabajo en una localidad donde la pesca siempre fue uno de los motores económicos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) denunció que la empresa pretende abonar solo el 50% de las indemnizaciones, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir el pago en casos de crisis. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo se estableció que esta justificación era improcedente y que correspondía el pago total de las indemnizaciones.

Además, se reportó que la empresa no dio de baja a los trabajadores en el sistema de ARCA, lo que impide que puedan tramitar el seguro por desempleo y otras asignaciones en ANSES

Buscando soluciones conjuntas

Ante esta situación, autoridades provinciales, municipales, representantes sindicales y trabajadores se reunieron para buscar soluciones conjuntas. La subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jessica Ressler, afirmó que están abiertos a analizar propuestas que garanticen responsabilidad empresarial y estabilidad laboral.

La planta sigue cerrada. Los equipos están sin uso, los galpones vacíos.

Una de las alternativas planteadas es la conformación de una cooperativa por parte de los trabajadores. Sin embargo, esta opción ha generado divisiones, ya que algunos consideran que podría implicar una precarización laboral.

Mientras tanto, la planta permanece cerrada, con solo cuatro serenos y un maquinista en funciones, y la comunidad de San Antonio Oeste enfrenta una creciente preocupación por el impacto económico y social de la crisis pesquera.

El mar está vacío y la economía también

El panorama en el Golfo San Matías es crítico. La merma del recurso pesquero afecta a toda la cadena: desde los pescadores artesanales, que tienen sus barcos atados en muelle, hasta los industriales, que operan con cuentagotas. Los técnicos aseguran que la biomasa de merluza común está en mínimos históricos y que las tallas siguen siendo bajas. Sin peces no hay trabajo, y sin trabajo no hay futuro.

Hace dos años que rige la emergencia pesquera en Río Negro, pero el alivio no llega. Se implementaron cupos, topes y controles, pero los resultados no alcanzan. El cupo actual es de 3.000 toneladas, lejos de lo que las plantas necesitan para funcionar con normalidad. Para colmo, si no se renueva formalmente la emergencia, se perderían beneficios fiscales para los armadores y permisionarios.