Ousset: "Somos pioneros en ordenar el Estado"

“Nuestro gobierno fue el primero que inició un proceso de ordenamiento del Estado y de manera mucho más contundente que cualquier otro”, aseguró hoy el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset.

Destacó que “la ley de Ficha Limpia no hay ninguna que sea tan contundente como la de Neuquén” y recordó que se inició con un proyecto de ley que el gobernador Rolando Figueroa elevó a la Legislatura provincial. “Tomó la decisión, la envió y se autoimpuso no poder convocar a funcionarios que no cumplan con estos requisitos”, puntualizó.

“Neuquén es un ejemplo y ha hecho bandera del ordenamiento, la austeridad y la responsabilidad fiscal”, consideró el ministro y remarcó que el aspecto diferencial del “modelo neuquino” es sumarle “un Estado presente y eficiente, que se ocupa; con empresas públicas eficientes y no querer que la caja jubilatoria se vaya a Nación”.

Se refirió al proyecto que se presentó en el Congreso para reformar el régimen jubilatorio y explicó que “en uno de los artículos establece empezar a trabajar para que las cajas previsionales pasen a un sistema nacional e integrado. Eso es lo que dice el proyecto, y nosotros nos oponemos”. “Nos oponemos porque defendemos al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), porque defendemos nuestra caja saneada y eficiente”, añadió.

“Si no es lo que quisieron decir, que expliquen a los neuquinos qué es lo que quisieron decir, pero el proyecto dice eso. Somos claros en cuanto a dónde estamos posicionados y qué defendemos”, sostuvo. Afirmó que “hay cuestiones nacionales que no impactan favorablemente en los neuquinos” y, por eso, destacó la importancia de “defender la neuquinidad”.

El Jefe de Gabinete consideró que el retiro del Estado nacional en materia de obras públicas “fue contundente”. “Como equipo de gobierno y el mensaje que nos trasladó el gobernador fue que sigamos por nuestro camino, logremos tener autodeterminación, tengamos un Estado eficiente, austero, responsable y eliminemos todo lo que no tenga que ver con un beneficio para la ciudadanía”, dijo y explicó que las obras que se están ejecutando en Neuquén se hacen “con fondos propios”.

Ousset aseguró que en la actual gestión provincial “las cosas se van haciendo y materializando, lo que se dice es real, los objetivos se van cumpliendo y la palabra se cumple”. “Se cumplió con lo que se dijo que se iba a hacer”, remarcó y destacó: “Si hay algo que se modificó en esta gestión, además de las formas, es esto de cumplir con lo que se dice”.

“Formamos parte de una gestión de gobierno que todo lo que se comprometió a hacer lo está haciendo. No es poca cosa”, indicó. Además, se refirió a declaraciones que hizo esta semana la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, durante la licitación de una EPET para la localidad. “Decía que emociona poder concretar una obra, pero también emociona que lo que se dijo que se iba a hacer, se haga”, comentó.

El ministro explicó que, desde el inicio de la gestión, el ordenamiento de las cuentas públicas fue “una premisa de trabajo, pero también una necesidad”. “Si no ordenábamos, no hubiéramos podido ni siquiera pagar salarios poco tiempo después”, señaló.

“Frente a este objetivo y la necesidad, se conformó como uno de los ejes de la gestión. Pero no es ordenar por ordenar, hay que hacerlo con un objetivo, que es poder tener los recursos necesarios para lograr autodeterminación”, aseveró.

“Para nosotros libertad es poder tomar decisiones, poder hacer lo que nuestra gente necesita que hagamos y no tener que estar de rodillas pidiéndole a nadie”, recalcó el ministro y añadió que “eso lo podemos hacer principalmente porque nos hemos ordenado y porque el gobernador le imprime esta segunda parte que tiene que ver con la redistribución, que es igual de importante que el ordenamiento”.

“La eliminación de las jubilaciones de privilegio, la tolerancia cero a la corrupción, la ejecución de obra pública y la presencia del Estado allí donde no está el privado, ¿quién puede objetar esto?”, concluyó.