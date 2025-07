El gobierno de Milei busca aliados, pero Figueroa se mantiene firme en su propio proyecto

En medio de una creciente estrategia electoral impulsada desde Casa Rosada, que busca consolidar alianzas con gobernadores para fortalecer su representación legislativa, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, dejó en claro que no será parte de ese armado político. Así lo detalló el periodista Pancho Casado en su editorial en La Primera Mañana por AM550, donde analizó el escenario político nacional y el posicionamiento de los mandatarios provinciales.

Según reveló el periodista Pancho Casado, desde el círculo más cercano al presidente —incluida su hermana Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem— se está impulsando una estrategia para captar apoyos clave en provincias donde se renuevan bancas en el Congreso. Figuras como Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca) ya se encuentran en conversaciones. Sin embargo, Figueroa fue claro: la neuquinidad no se negocia.

El mandatario neuquino rechazó formar parte del frente nacional que impulsa la Casa Rosada. En cambio, optó por reafirmar su camino independiente con un sello provincial propio, sin alinearse con los libertarios. La Neuquinidad agrupa sectores del PRO, del peronismo, todos bajo una premisa común: desarrollo con identidad propia.

Pese a algunas coincidencias discursivas entre Nación y provincia —como la necesidad de eficiencia del Estado, la reducción del gasto público y la lucha contra la corrupción— las diferencias aparecen en cuestiones estructurales. Figueroa defiende un Estado presente, con empresas públicas eficientes, inversión en infraestructura y programas sociales financiados con fondos propios, como las becas Gregorio Álvarez y el fortalecimiento del sistema público de salud.

“El gobernador dejó en claro que no será parte de un acuerdo con la Casa Rosada que no respete las prioridades de Neuquén y su gente”, sostuvo el periodista Pancho Casado en su editorial. Y remarcó que, si bien hubo intentos de acercamiento, no prosperaron. En ese contexto, la agencia Noticias Argentinas había deslizado versiones de un supuesto acercamiento, pero en los hechos, Neuquén ha decidido ir por otro camino.

Finalmente, Casado trazó un paralelismo con la historia reciente del Movimiento Popular Neuquino, cuando rompió con el peronismo nacional. “Para todos los que leímos historia de Neuquén, esto suena familiar”, dijo, recordando los tiempos de López Rega y los intentos de disciplinamiento desde Buenos Aires.

En plena carrera electoral, Neuquén se planta con voz propia, y Figueroa marca la cancha en defensa de una provincia que —una vez más— prioriza su autonomía por sobre los alineamientos nacionales.