“¡Lo que es el animal!”: Nahuel contó cómo sus perros lo salvaron de morir congelado en la Línea Sur

Nahuel Elías Vince tiene 27 años. En una sala del hospital de El Cuy aún no puede creer que esté vivo. El sábado se perdió en medio de la nieve en un campo en Lonco Vaca, a unos 50 kilómetros de Mencué, en plena Línea Sur, y caminó durante más de cinco horas desorientado, bajo una tormenta blanca y con las piernas entumecidas. Estuvo al borde de la muerte. Pero se salvó gracias a sus perros.

La noticia trascendió rápidamente por la magnitud del operativo y el final feliz que significó encontrarlo vivo. Ya más tranquilo y mientras se recupera, se difundió un video grabado en el hospital de El Cuy, donde un tiktoker local entrevistó a Nahuel. El testimonio, con pocas palabras, pero cargado humildad, ya se viralizó en redes sociales.

"Me caí y no me podía levantar. Los perros se me echaron encima y me dieron temperatura. ¡Lo que es el animal! Gracias a ellos la puedo contar”, dijo, conmovido, mientras toma mate en el hospital. Su historia tocó una fibra sensible, especialmente entre grupos de rescatistas y protectores de animales.

Nahuel Vince fue hospitalizado tras más de cinco horas caminando en la nieve

Nahuel es oriundo de Cervantes y había viajado a la zona rural para hacer tareas de campo. Durante la tarde del sáado salió en búsqueda de señal de celular para hablar con su familia, pero la tormenta de nieve lo sorprendió y perdió la orientación. “Anduve más de cinco horas caminando. La nieve más baja me llegaba a media pierna, y en otras partes me tapaba hasta la rodilla. En algunos lugares, más arriba”, relató.

El frío le fue ganando el cuerpo. Se le entumecieron los músculos, la cara, las manos. “Tenía hipotermia al cien por ciento, eso me dijo la enfermera de Aguada Guzmán. A ella le quiero agradecer, también al comisionado, a la Policía de Mencué y al hospital de El Cuy. Todos me trataron muy bien”, expresó.

El momento más crítico fue cuando cayó rendido al suelo, sin fuerzas para levantarse. Fue entonces que sus perros, que no se habían separado de él en ningún momento, se le echaron encima para darle calor. Esa reacción instintiva fue lo que evitó una tragedia.

El video de la entrevista fue publicado en TikTok y ya circula entre miles de usuarios que no salen de su asombro. El caso de Nahuel no solo mostró lo extremo que puede ser el clima en la Patagonia profunda, sino también la importancia de los lazos que se crean entre una persona y sus animales. No fue solo un milagro: fue un acto de lealtad animal que le salvó la vida.