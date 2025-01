Se cumplen 13 años del crimen de Carlos Soria ¿Qué pasó con Susana Freydoz?

El 1 de enero de 2012, la madrugada del Año Nuevo trajo consigo una tragedia que marcó a fuego la historia política de Río Negro. A tan solo 21 días de haber asumido como gobernador de la provincia, Carlos Soria fue asesinado a manos de su esposa, Susana Freydoz, en un hecho que permanece en la memoria colectiva. La mujer, condenada a 18 años de prisión sin ser juzgada con perspectiva de género, debía agotar su pena a fines de 2030, sin embargo, desde 2023 goza de libertad condicional.

La madrugada fatal

La tarde del 31 de diciembre de 2011 estuvo marcada por tensas discusiones matrimoniales, al punto que el comportamiento de Susana Freydoz se tornó cada vez más errático y agresivo. Lo que comenzó con una pelea sobre un llavero con forma de herradura que Carlos Soria había colgado en la casa de la chacra familiar, escaló rápidamente hacia disputas más intensas, mientras los hijos María Emilia, actual intendenta de Roca, y Martín, actual diputado Nacional, trataban de poner fin a la jornada festiva.

A eso de las 3:30 de la mañana, cuando la familia ya comenzaba a despedirse y organizarse, la situación se desbordó. Freydoz, visiblemente alterada, se retiró hacia la habitación matrimonial, y un disparo resonó en la casa. María Emilia corrió hasta la habitación, encontró a su padre recostado en la cama con una hemorragia mortal en el rostro. La bala, que ingresó por el pómulo izquierdo y atravesó su cráneo, lo mató en el acto. La joven forcejeó con su máma hasta que le puso arrebatar el revólver Smith Wisson. La alarma de la casa alertó a la custodia, quienes, al llegar, llamaron a la ambulancia, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

El juicio y la condena

El juicio a Susana Freydoz, que comenzó en 2012, fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de Río Negro. La defensa de Freydoz intentó alegar que la mujer estaba bajo los efectos de alcohol y medicamentos, y que su estado mental no la hacía consciente de sus actos. Sin embargo, el Tribunal la condenó a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo, agravado por el uso de un arma de fuego, con atenuación.

María emilia Soria fue la única integrante de la familia que acompañó a su mamá en cada una de las jornadas del juicio

El juicio no estuvo exento de polémicas. En primer lugar, la familia de Soria intentó evitar la condena a través de testimonios que insinuaban que Freydoz no estaba en sus cabales. Quedó en claro, aunque no por boca de los familiares, que era víctima de violencia de género. El tribunal, no obstante, no consideró esta perspectiva. La pena, no obstante, fue atenuada parcialmente por su edad avanzada y por las circunstancias de la vida en pareja que habían desgastado psicológicamente a Freydoz.

La crisis política posterior

El impacto del crimen fue profundo, no solo por el asesinato en sí, sino por las repercusiones políticas inmediatas. Martín Soria, hijo de la pareja y recién asumido como intendente de Roca, regresó a la chacra familiar e increpó a su mamá al grito de "¡Hija de puta, qué hiciste!". La Policía y la custodia se quedaron fuera del perímetro y las primeras personas en ingresar a la propiedad que no pertenecían al núcleo familiar fueron Julián Gohinex, un oscuro funcionario dispuesto a todo, y el psiquiatra y entonces concejal Luis Di Giacomo, quien se ocupó de Freydoz.

Los analisis que le hicieron a mitad de mañana indicaban que tenía una alta concentración de drogas psiquiátricas en sangre, para los peritos fueron consumidas luego del crimen, aunque no se indagó demasiado cómo las tomó y quién se las proporcionó cuando todo era un caos en el interior de la propiedad familiar. Luego al amanecer, llegó ex juez Federal, y entonces diputado Nacional, Oscar Albrieu. También el vicegobernador Alberto Weretilneck, quien al salir pronunció ante los periodistas una polémica frase: "Fue un accidente doméstico con un arma de fuego. Ahora la justicia deberá determinar el modo, las formas de lo sucedido".

La presidenta Cristina Fernández definió que se debía respetar el mandato, Alberto Weretilneck asumió como gobernador y se mostró muy compungido junto con el hijo menor, Carlitos Soria

Poco después del mediodía, en el despacho de la intendencia de Roca, se hizo una reunión clave para el futuro político provincial. Con la presencia de Martín Soria y del senador Miguel Ángel Pichetto, hombre fuerte del kirchnerismo, un llamado de la presidenta Cristina Fernández resolvió la continuidad del mandato en manos del vice Weretilneck

Condena, prisión y libertad condicional

Los días posteriores al crimen fueron muy intensos para la familia Soria. Por un lado debían mantener su vida política, y por otro ocuparse de su mamá. Al principió la llevaron a la casa de su hermana en Allen, pero luego de un intento de suicidio, la trasladaron al área de Salud Mental del Hospital de Cipolletti, donde también intentó atentar contra su vida. A raíz de esto, la trasladaron a la clínica privada Avril. Años más tarde, llegó a la cárcel de Ezeiza, dondo cumplió parte de la pena en el pabellón de pacientes psiquiátricos, donde compartió estadía con Pity, el cantante de Intoxicados y Viejas Locas.

Su condena se extiende hasta 2030, pero su buen comportamiento y algunos cursos de capacitación que hizo en el penal, como computación y zapatería, logró una reducción en el cómputo de pena y accedió a salidas trasnitorias en 2022. Ya en abril de 2023, Freydoz logró la libertad condicional con informes favorables de las profesionales que la evaluaron. Fijó domicilio en Neuquén, en la casa de una sobrina.

El fallo, que estipula que debe ser monitoreada a través de una tobillera GPS y un tratamiento psicológico privado. Además, Freydoz deberá abstenerse de consumir alcohol o drogas y deberá evitar cualquier tipo de conflicto o infracción que ponga en riesgo su reinserción social.