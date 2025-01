Accidentes acuáticos y ahogados en Neuquén, con cifras "inéditas" este 2025

En lo que va de este 2025, la cantidad de accidentes en espejos de agua y personas ahogadas vienen en aumento. Esta problemática genera preocupación y desde Provincia piden más precaución a los bañistas.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, habló sobre este tema en exclusiva con Prima Multimedios. Durante la cobertura por el aniversario de Villa Pehuenia - Moquehue, la funcionaria mencionó la alarmante cifra.

"Este año viene realmente con mayor cantidad de incidentes en relación a años anteriores", expresó. "Tuvimos un inicio de verano -desde el 23 de diciembre hasta hace un par de días-, una cuestión inédita que no habíamos visto hasta ahora en la provincia", continuó con preocupación.

Según los registros, fueron diez las personas con emergencias en espacios acuáticos donde se pusieron en riesgo sus vidas y siete personas las que murieron.

La búsqueda de Yesica, la menor de 10 años, en el río Limay sigue vigente.

Entre ellas, Ortiz Luna mencionó el trágico hecho de Javier Valdez, el criancero que cayó al río Varvarco intentando construir una pasarela. El joven de 21 años desapareció el 20 de diciembre tras caer al agua e inmediatamente se desplegó un masivo operativo para encontrarlo. Lamentablemente, tras 24 días de búsqueda, hallaron su cuerpo flotando en el sector conocido como Piedra del Toro

Además, mencionó la cantidad de niños que también quedaron involucrados en emergencia. La búsqueda de Yesica, la menor de 10 años, sigue vigente tras caer al río Limay el pasado 7 de enero en la zona del puente de Las Perlas.

Las cifras de emergencias acuáticas durante la temporada 2025 generan preocupación en Neuquén.

Otro caso que impactó a toda la provincia este lunes fue el de Javier Reynoso, el turista de Buenos Aires de 28 años que se cayó de una tabla de Stand Up Paddle (SUP) en el lago Mari Menuco. El hombre no tenía chaleco de salvavidas y tampoco sabía nadar. A pesar de los esfuerzos de las personas presentes, falleció en el lugar.

Estas situaciones ponen en alerta a toda la provincia. La secretaria insistió en que las personas disfruten de los espacios neuquinos y el turismo pero que "solamente se bañen en espacios que están habilitados y que tienen personal de guardavidas", expresó. Este lunes, un hombre de 28 años murió ahogado en el Mari Menuco.

"Si se confían por saber nadar, también eso es un error, porque el agua no va a comportarse según como uno sepa nadar o no. El agua va a seguir su curso", agregó. "Tengamos respeto absoluto y, por supuesto, el extremo cuidado con nuestros niños", concluyó.