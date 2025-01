SUP: un deporte divertido pero que puede cobrarse la vida en ríos y lagos regionales

El trágico desenlace que tuvo un grupo de amigos durante una jornada en el Lago Mari Menuco vuelve a encender las alarmas sobre las precauciones a tener en cuenta a la hora de disfrutar de los espejos de agua regionales. Este lunes por la tarde, un hombre de 28 años se ahogó tras caer el agua mientras paseaba en una tabla de SUP (Stand Up Paddle).

El comisario inspector Marcos Mazzone detalló a Mejor Informado que el hecho sucedió frente a los acantilados del lago Mari Menuco, en un sector a dos kilómetros de la Ruta 51, al cual se ingresa por un camino de ripio.

Javier Reynoso, oriundo de Buenos Aires ingresó al lago con la tabla pero ésta se le dio vuelta a unos 25 metros de la costa. Las personas que lo acompañaban -su pareja y amigos-, lo rescataron y le realizaron maniobras de RCP. Sin embargo, murió en el lugar.

Respecto a este caso y muchos otros que se vienen dando en la provincia, el secretario del sindicato de guardavidas, Ariel Tarifeño, comentó a este medio la tendencia del uso de las tablas sin mediar el peligro que implican.

"Las tablas de SUP están de moda hace algunos años y la gente hasta se anima a comprarlas sin saber usarlas", comentó. Todos los días, los guardavidas de Neuquén son testigos de cómo la gente peligrosamente se larga desde China Muerta en las aguas del río Limay.

Habían instalado sus cosas en la zona de los acantilados del lago Mari Menuco.

"Es muy común ver gente que las usa sin elemento de seguridad o sin conocer realmente como funciona", agregó. Además, mencionó la importancia de ir a balnearios habilitados con operativos montados de guardavidas.

Por su parte, los rescatistas intentan concientizar a la gente sobre la importancia de "saber que no vas a correr riesgo". "Capaz sabes usar la tabla pero te llegas a golpear y podes quedar inconsciente", agregó.

Este último caso del hombre de Buenos Aires "nos amarga muchísimo", continuó Tarifeño. "Este año viene complicado con el tema de ahogados lamentablemente", expresó.

Los detalles de lo que ocurrió este lunes en el Mari Menuco

La Policía recibió la alerta alrededor de las 13 y rápidamente la patrulla que circula por la zona se acercó al lugar. Dos parejas, una oriunda de Neuquén y otra de Buenos Aires, habían decidido pasar el día en este lugar tan visitado y apreciado por locales y turistas.

Ésta última había llegado a la región el domingo para visitar unos días. El hombre de Buenos Aires se adentró al lago a bañarse en la tabla pero en un momento, a unos 25 metros de la costa, se le dio vuelta y cayó al agua.

El principal problema de esto fue que no sabía nadar y tampoco llevaba chaleco salvavidas. A su vez, al no ser un balneario habilitado, no contaba con presencia de guardavidas. A pesar de las maniobras de RCP que le realizaron, el hombre murió a las 14 horas.

En este sentido, intervino el departamento de criminalística, la comisaría 49 de Vista Alegre, y luego el médico forense, el cual junto con la fiscalía determinaron que vaya a autopsia judicial.