Estafas: ofrecen descuentos en medicación a afiliados a IPROSS

Desde la obra social de los empleados estatales rionegrinos sugirieron no compartir datos personales.

No se detienen los intentos de estafa, por cualquier vía. Desde la obra social provincial, IPROSS, advirtieron este sábado de intentos de estafas haciéndose pasar por empleados que ofrecen descuentos en medicamentos. “Queremos informar a nuestros afiliados que hemos detectado un intento de estafa en la que se envían mensajes por WhatsApp con ofertas de descuentos falsos, supuestamente provenientes de IPROSS”, explicaron en las redes sociales del Instituto.

Y agregaron: “es importante informar que desde nuestro instituto no se están enviando links con ofertas de descuentos en medicamentos y otras prestaciones. Estos mensajes son fraudulentos y tienen como objetivo engañar y estafar a nuestros usuarios”. En el mensaje, también se ofrece descuentos de hasta el 50% para jubilados y pensionados.

Ofrecen descuentos en medicamentos y planes

Desde la obra social pidieron que no respondan los mensajes. “Por favor, no hagas clic en ningún link sospechoso y no proporciones información personal. Si recibes alguno de estos mensajes, por favor ignóralo y elimínalo”.