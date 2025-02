Turismo en El Bolsón: "Pasamos de tener el 85% de las plazas hoteleras cubiertas a un 0%"

Además de los daños materiales y las zonas naturales afectadas por el incendio, el Bolsón registra números rojos en lo que al turismo respecta. La situación preocupa, ya que se trata de una ciudad que vive de la actividad y la temporada de verano es la más esperada durante todo el año. Culpa del fuego los turistas del lugar volvieron a sus residencias y la situación complica la llegada de nuevos viajeros.

"Estamos viviendo un infierno", dijo la Directora de Turismo bolsonera, Sofía Seroff en La Primera Mañana, emitido por 247 Canal de Noticias. "Siguen pasando los días y el incendio sigue. Queremos cerrar los ojos y pensar que es un sueño. Pero te despertas y todo sigue", se lamentó la funcionaria.

Con los primeros focos activos de la región los turistas emprendieron la vuelta a sus destinos. A medida que la situación fue empeorando no solo la ciudad se despobló de los viajeros presentes, sino que tuvieron marcha atrás las reservas realizadas. "Hoy podemos decir que se cortó en seco la temporada de verano. Desde el día 1 del incendio empezaron a bajar las reservas", explicó Seroff.

La situación actual es plenamente compleja. En este contexto los números que arrojan desde la dirección de Turismo son verdaderamente preocupantes: "Pasamos de tener el 85% de las plazas hoteleras cubiertas a un 0%. Las pocas camas ocupadas fueron destinadas a brigadistas y no tienen nada que ver con el turismo". Los números son altamente preocupantes, ya que El Bolsón paso de recibir casi 200.000 visitantes entre enero y febrero a prácticamente no recibir visitas.

Un verano que golpea duro

"El tema del turismo es super importante para nosotros. Somos netamente un destino turístico, vivimos de eso. El verano es la temporada mas fuerte de todo el año y nos sirve para poder llevar de la mejor manera los meses de baja", aseguró Seroff. Si bien en un principio lo más saludable para la ciudad era que los turistas regresen a sus hogares por una cuestión de seguridad, en la actualidad desde Turismo buscan incentivar nuevamente el turismo.

Es que no solamente se benefician hoteles, alojamientos y restaurantes. Para Seroff: "Todos venden más durante la temporada. El kiosquero vende más, las farmacias también, los mercados...Absolutamente todo", se lamentó la especialista que ya empieza a planear una estrategia conjunta al sector privado para avanzar en la recuperación de la ciudad. "El turista todavía no confía en volver a Bolsón. Pero hay otro tipo de actividades que se pueden realizar, no son únicamente los refugios", concluyó.