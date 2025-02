El turista que casi muere ahogado en El Chocón se bañaba en una zona no habilitada

En una zona no habilitada como balneario un turista de 37 años casi muere ahogado este miércoles. El rápido accionar de dos policías salvaron al hombre que se bañaba en la zona del Faro en el lago Exequiel Ramos Mexia en El Chocón.

Pese a las señales precautorias que indican que está prohibido bañarse en la zona, el hombre junto a su familia, aprovecharon las aguas del lago para refrescarse en una tarde calurosa. El hombre decidió meterse a aguas profundas sin saber nadar.

En referencia al tema, Cristian Velázquez, Comisario Jefe de la Comisaría 42 de Villa el Chocón, le explicó a Mejor Informado: "Es una zona donde no está permitido bañarse no solo por la profundidad, sino porque tiene bastante caudal proveniente de la erogación hidroeléctrica y eso hace que sea más complicado mantenerse a salvo". Además agregó: "Como hay señales que indican que no es una zona balnearia no hay guardavidas trabajando allí".

Fueron dos oficiales de policía los que efectuaron el rescate y tuvieron que acudir al llamado de emergencia que les llegó por la radio patrulla algunos instantes antes de las 19. Al llegar a la zona conocida como "El Faro", se encontraron con el hombre en situación de pánico siendo rescatado sin éxito por sus familiares. Ante la situación, los oficiales no dudaron y corrieron a asistir al turista. "Lograron extraerlo sin dificultades a la costa donde se constató que estaba bien. Era una persona que estaba de paso y quedó en estado de shock durante unos minutos por haber vivido esa situación".

El rápido accionar de dos policías salvaron la vida del turista.

Tras este evento, que pudo haber sido una tragedia, el comisario solicitó a la gente más respeto por las señales y que entiendan que "hay zonas que no están habilitadas justamente porque significan un peligro para los bañistas y más si no saben nadar. Hagan caso las señales que instalan los municipios o consulten a las unidades de paso para evitar cuestiones que pueden terminar en tragedias".

Velázquez felicitó a sus oficiales: "Quiero destacar la rápida y valiente acción de estos efectivos que demuestran el fuerte compromiso de la fuerza policial. Nos debemos a nuestro lema, estamos al servicio de la comunidad".

Negligencia en zonas peligrosas de El Chocón

Lamentablemente, el caso omiso de los visitantes del lago a las señalizaciones provoca accidentes totalmente evitables. Además de los rescates casi diarios que realiza la Prefectura Naval en sus patrullas diarias, hubo otro caso que podría haber terminado en una tragedia. Cuando hace algunos días atrás una lancha con nueve personas dentro se dio vuelta en esta misma zona peligrosa.

"Se tuvo que realizar una intervención y hacer un rescate en una embarcación que se dio vuelta por exceso de ocupantes. Iban nueve personas superando ampliamente la capacidad máxima en una zona peligrosa", lamentó el Comisario. El Jefe policial expresó su enojo con respecto a las decisiones que toman algunos turistas que no son respetuosos con su propia vida ni por los oficiales de a región: "Juega mucho en contra la negligencia de las personas que no dimensionan el peligro que esto puede representar".