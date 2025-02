Un estafador vestido de bombero pide aportes en Cutral Co para los brigadistas de Valle Magdalena

Durante la tarde, una persona recibió la visita de un muchacho con chaleco de Bomberos de Cutral Co, quien le pidió donaciones. Según dijo, supuestamente eran para los brigadistas que combaten los incendios en el Parque Lanín. Es por esto que, desde la institución, lo denunciaron y avisaron sobre la modalidad de estafa.

“No realizamos ninguna campaña, los bomberos no vamos puerta a puerta”, aclaró a Mejor Informado el jefe del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Darío Campos, y pidió que, en estos casos, no colaboren y se comuniquen con la institución.

Sobre el estafador, detalló que “no sabemos si se trata de un exbombero, tampoco si el chaleco se perdió o es una imitación”. Los vecinos del barrio Peñi Trapun informaron que visitaba las casas y solicitaba aportes.

Lamentablemente, estas maniobras se repiten es varios cuarteles de la provincia. “Algunos hacen las colectas, pero pedimos que avisen a la guardia”, avisó Campos.

Por último, el bombero contó que estuvo en Valle Magdalena y que vuelve el viernes a colaborar. Con conocimiento de la situación, explicó que los brigadistas “tienen de todo, no les hace falta nada. Si alguien pide donaciones, desconfíen”.