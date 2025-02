Extrañas luces fueron filmadas desde Neuquén: aseguran que es un OVNI

Un video que captó un supuesto objeto volador no identificado en Neuquén, comenzó a viralizarse en redes sociales. El hecho ocurrió precisamente en Junín de los Andes.

Las imágenes fueron filmadas durante la noche y a través de las mismas se pueden observar extrañas luces, de las cuales algunas cambian de color, mientras se mueven en el cielo nocturno. Asimismo, se ven figuras que cambian de tamaño.

Según los usuarios de redes sociales, el supuesto OVNI que fue capturado por cámaras de celulares desde el Centro Tradicionalista Huiliches, estuvo allí varios minutos. Luego, desapareció.

Lo cierto es que no es la primera vez que se observa algo así en Neuquén. No obstante, en esta oportunidad no hay explicación, por el momento, en relación a lo que vieron los vecinos. Y es que la mayoría de los avistamientos de ovnis no tienen una explicación científica y pueden ser atribuidos a fenómenos naturales o a errores de percepción. Sin embargo, algunos casos siguen siendo un misterio y continúan siendo objeto de investigación y debate.