Mery Granados, la mimada de Abel Pintos, llega a Neuquén con un show gratuito

Este domingo, el escenario del Mood Live de Neuquén capital se prepara para recibir a Mery Granados, la joven artista hija del actor y comediante Pablo Granados, pero también la elegida por Abel Pintos para acompañarla en una gira; con un show gratuito, en el cual mostrará todas sus canciones, en un formato íntimo.

En una entrevista con "La segunda mañana" de AM550, el ciclo conducido por Santiago Montórfano, Agustín Amado y Rocío Suárez, Mery dio detalles de cómo será este primer encuentro con el público neuquino, ya que si bien pasó por la ciudad de la mano de Abel Pintos, jamás tuvo la oportunidad de mostrar su proyecto solista.

"Es la primera vez que voy a a Neuquén a a tocar con mi proyecto porque ya había ido con Abel a la Confluencia. Que estuvo bárbaro, muy divertido, pero bueno, yo tocando mis canciones no fui nunca. Así que estoy muy emocionada", confió la cantante.

En este contexto, luego siguió diciendo: "Estoy haciendo una gira presentando mi tercer disco, que salió a fines del año pasado. Vamos en formato acústico, con un piano y una guitarra, porque me copa mucho el show íntimo. Tengo canciones medio introspectivas, como para escuchar las letras y prestar atención. Entonces, como que el público se pone en un estado tranquilito y escucha, y nos miramos a los ojos. Así que va a ser un show precioso, con un montón de emociones. Se puede llorar y se puede bailar, las dos cosas".

Justamente, la rosarina con más de 10 años de trayectoria ha sabido conquistar a un público diverso, con un estilo musical que fusiona elementos del pop, rock y balada, con letras introspectivas y melodías pegadizas.

"La verdad me gusta tocar de las dos maneras, con banda en vivo y rockearla, pero también este formato acústico me gusta porque me parece que va más a la melodía y a la letra. Yo siento que las canciones, aunque tengan un montón de producción atrás, vos tenés que poder tocarlas con una guitarra y que suene como una canción igual. Que no necesite toda la producción de atrás y eso me parece que lo podemos lograr en nuestro formato de trío. Y a la gente también le copa todo esto de la intimidad", señaló la joven sobre lo que genera este formato en su público y en ella misma.

Por último, la cantante aclaró que el show será gratuito, pero es necesario hacer una reserva para poder ingresar, en el portal de Mood Live. "Les quiero contar que es gratis el espectáculo, pero hay que entrar al portal de venta de entradas para poder reservar el lugar", cerró Mery.