Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Neuquén

Con motivo del fin de semana extra largo por los feriados de Carnaval, la Municipalidad de Neuquén no tendrá atención al público, pero mantendrá las guardias mínimas.

En cuanto a la recolección de residuos el servicio y barrido de calles, se informó que funcionará con total normalidad.

El transporte público tendrá los días 3 y 4 de marzo una frecuencia de feriado, y el resto del fin de semana el funcionamiento será el habitual al sábado y domingo.

Los Centros de Transferencia estarán abiertos el fin de semana, pero el lunes 3 y martes 4 permanecerán cerrados, retomando la actividad el miércoles 5.

En tanto el estacionamiento medido no tendrá servicio el lunes 3 y martes 4 de marzo, el sábado funcionará con normalidad, y el domingo, como es habitual, no habrá en la ciudad.

Los cementerios, en tanto, estarán abiertos de 9 a 19.