Figueroa: "Vengo a ratificar un rumbo que es irrenunciable: el de hacer una provincia más justa"

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, realizó este sábado la apertura del 54º periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, donde brindó su discurso en el que recorrió su gestión y anunció importantes anuncios.

El mandatario ingresó al recinto de la Legislatura unos minutos después de las 9. Veinticinco minutos después, Figueroa comenzó su discurso ante el aplauso de quienes están presentes en el recinto. En el inicio dedicó sus palabras a quienes combaten el incendio en el Parque Nacional Lanín e hizo mención a la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 20 años, desaparecida en Neuquén el 13 de julio de 2024.

"Hacer una provincia más justa"

En la última parte de su discurso el gobernador afirmó "vengo hoy aquí a ratificar un rumbo que es irrenunciable: el de hacer una provincia de verdad más justa. No se puede redistribuir lo que no se tiene y por eso tuvimos que ordenar y lo vamos a seguir haciendo, no como un fin en sí mismo sino para devolver a los neuquinos lo que les pertenece".

Por otra parte, convocó a la sociedad a "defender la neuquinidad". "No vamos a hacer diferencias de ningún tipo, estamos en una provincia que abre los brazos a todas las ideas, a todas las propuestas que beneficien a Neuquén, respondiendo al enorme desafìo generacional que tenemos, frente a nosotros de aprovechar quizá la última gran oportunidad que tenemos para lograr el crecimiento y desarrollo que nuestra provincia se merece".

La creación del Fondo Neuquino para la Vivienda

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la vivienda “es fundamental para la etapa que vive nuestra provincia” y anticipó la presentación de un proyecto para la creación del Fondo Neuquino para la Vivienda (FNV) que permitirá garantizar los accesos con mirada territorial. “Pretendemos con este fondo abordar una gran problemática que conduciremos desde el Estado y que es la del acceso a una solución habitacional”, afirmó.

Figueroa repasó que en Neuquén se construyeron 59.600 viviendas, de las cuales se han cancelado 11.300 y se están pagando 2.600. “Tenemos 45.700 viviendas que no se han pagado” y aseguró que el Fondo permitirá modificar esa realidad.

Detalló que el fondo se integrará con lo que paguen los beneficiarios de las viviendas otorgadas con recursos de todos los neuquinos, con lo que el estado provincial aporte que será un monto espejo a lo que paguen los particulares.

“Si se cobran los 25 mil millones de los particulares, que es el monto proyectado, el Estado provincial aportará 25 mil millones. Este año, para constituir el fondo el gobierno provincial lo aportará al inicio y ya he dado la instrucción para que una vez sancionada la ley los fondos estén disponibles”, informó.

Por otra parte, adelantó que se sumará, además, el fondo del FONAVI y todo otro aporte que realice el estado nacional, los municipios y también la financiación interna y externa.

Agregó que con el BID está pre acordado un préstamo de 50 mil millones para lotes con servicios y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) destinará $ 100 mil millones en préstamos para la vivienda que serán distribuidos en $ 50 mil millones préstamos hipotecarios y otros $ 50 mil millones en préstamos personales para la construcción, ampliación y/o remodelación.

Finalmente, el gobernador precisó que este fondo servirá para subsidiar la tasa a quienes, estando inscriptos en el RUPROVI, puedan acceder a créditos cualquiera sea el banco en el que lo tomen.

Inversiones para impulsar el turismo

"El plan de infraestructura que estamos desarrollando será acompañado con un programa de estímulo a las inversiones hoteleras, orientadas a impulsar el turismo. Y con el claro objetivo de promover la actividad turística en las regiones del Alto Neuquén y del Limay, hemos decidido que no se pague más el impuesto sobre los ingresos brutos en los servicios relacionados con la hotelería y restaurantes. Así como también el enoturismo desarrollado en las mencionadas regiones".

Estafas planes sociales

Durante su discurso Figueroa afirmó que habrá "tolerancia cero a la corrupción". Precisó que "no me creo que no haya habido participación de algún directivo del Banco Provincia de Neuquén", refiriéndose a la estafa de los planes sociales en la gestión anterior. Por otra parte, pidió a la diputados una ley para "detectar consumo de droga en funcionarios públicos".

"Defender nuestros recursos es defender la neuquinidad"

La gestión del agua me preocupa especialmente porque no la estamos cuidando ni le damos el valor que tiene. Este año se destinaron 10 mil millones de pesos a mejoras hídricas, monitoreo de calidad del agua y asistencia a municipios".

"Un ejemplo de seguridad jurírica es el acuerdo con YPF que hemos concretado el viernes. En él se prevé la pavimentación de la Ruta 7 a la cual YPF aportará 90 kilómetros que empezaremos el 1 de mayo. Va a ahorrar al norte neuquino 100 kilómetros en el traslado".

"En Añelo, al comenzar la gestión 1000 hogares no tenían gas. Hoy ese número lo hemos reducido a la mitad. Y para llegar a la totalidad de los hogares hemos logrado en un acuerdo con YPF, aumentar la capacidad en 8 veces a la existente para lo cual inauguraremos durante el mes de abril 2,5 kilómetros de ducto con sus estaciones reguladoras y luego un tramo de 14,5 kilòmetros que también nos permitirá abastecer a los asentamientos industriales".

Figueroa anunció el Fondo de Infraestructura para el desarrollo de Vaca Muerta. "Este fondo está orientado a desarrollar la infraestructura de Vaca Muerta y se va a ir nutriendo con los aportes de las empresas. El bypass de ruta 7 es la primera pero vamos a seguir trabajando para lograr nuevas obras. El jueves 6 tendremos una reunión importante con las operadoras".

"Abordamos la seguridad con firmeza"

En materia de seguridad, Figueroa expresó que "desde el primer día trabajamos para fortalecer nuestra policía con moderno equipamiento, constante capacitación y mayores recursos. Se han incorporado a la fuerza 480 nuevos en un año, incrementándose en más de 200 por ciento los egresos con respecto al año anterior".

"Se ha ampliado la cantidad de personal policial con el régimen de 12x36. Hasta la fecha llegábamos al 50% del personal, pero vamos a continuar ampliando. A partir de este mes, Sargento y Sargento primero también trabajarán 12x36 y llegaremos al 60% del personal con este horario de trabajo".

"Se ha realizado una inversión récord de más de 15.000 millones de pesos en equipamiento de última generación con chalecos, armamento, municiones, equipos informáticos y software para investigaciones, 240 móviles".

"La protección de las mujeres víctimas de violencia de género es una prioridad. He dado la orden desde el día uno que toda denuncia sea recibida y atendida como corresponde. En los próximos días voy a enviar un proyecto donde se actualizan algunos aspectos de la ley orgánica del personal policial, haciéndola más inclusiva e incorporando la perspectiva de género".

"La situación penitenciaria es crítica"

Respecto a la situación penitenciaria, Figueroa afirmó que es "crítica". En ese sentido, dijo que este año "iniciamos un plan de obras sin precedentes en nuestro sistema penitenciario con una proyección de 418 nuevas plazas, lo que representa un incremento del 83,8% y una construcción de 31.791 metros cuadrados nuevos. El plan de obras más grande realizado en los últimos veinte años en materia penitenciaria".

"Pusimos de pie al sistema de salud"

En su discurso, Figueroa aseguró que "llevamos invertidos 50 mil millones de pesos en medicamentos. En medio de una crisis inflacionaria sin precedentes, logramos algo que muchos consideraban un imposible: pagar los medicamentos en términos reales un 80 por ciento menos de lo que pagaba la anterior gestión".

"Es un hecho sin precedentes a la reglamentación de la ley de residentes orientada a que puedan quedarse los profesionales especialistas mejorando las condiciones laborales y económicas. Porque invertir en los residentes es invertir en el futuro del sistema público de salud".

"Otro de los datos más importantes para mencionar es que cuando asumimos en 2023 la tasa de mortalidad infantil había aumentado hasta 6,49 por mil y en 2024 la bajamos a 6,13 por mil revirtiendo una tendencia difícil que era negativa. Esto demuestra que nuestro rumbo es correcto".

"Sin contar con las ampliaciones en edificios existentes, al finalizar el 2025 vamos a tener en ejecución y licitados 23.000 metros cuadrados, con una inversión de 40.000 millones de pesos, para construir 49 nuevos edificios en cada rincón de nuestra provincia: 30 nuevos centros de salud, 4 puestos sanitarios, 6 dispositivos de inclusión habitacional y 9 centros de día".

"Vamos a poner en valor y relanzar el Plan de Salud Escolar para que cada niño de nuestras escuelas pueda asegurar su calendario de vacunación, su salud bucal y el control oftalmológico. Cada niño va a ser evaluado en terreno y si necesita lentes, y no puede comprarlos, se los vamos a proveer".

"La educación es prioridad para nuestro gobierno"

"La educación es una prioridad para nuestro gobierno y en este inicio de ciclo lectivo hemos marcado un hito para la educación neuquina. Por primera vez comenzó en el mes de febrero con normalidad y conforme al calendario escolar", afirmó Figueroa.

"La primera infancia es acompañada con decisiones que fortalecen su trayectoria educativa porque es el momento fundamental para cambiar el destino de cada niño y niña generando las mejores condiciones para su desarrollo integral. Por eso cada sala de nivel inicial está a cargo de dos docentes, inédito a lo largo de nuestro país".

El gobernador señaló que el gobierno provincial tiene "un plan de infraestructura ambicioso". "En estos dos primeros años estaremos ejecutando 40.264 metros cuadrados con una inversión de más de 50 millones de dólares y además vamos a incorporar 43.357 metros cuadrados, ya licitados o a licitar en los próximos meses, lo cual hace una totalidad de casi 85.000 metros cuadrados".

Sobre las Becas Gregorio Alvarez, Figueroa mencionó que "hemos invertido en el año 2024, 6.300 millones de pesos en un total de 19.231 beneficiarios distribuidos en todas las regiones de nuestra provincia. Este año seguramente superaremos las 25 mil becas".

"Ya tenemos en un año de gestión 100 obras finalizadas y 156 en ejecución"

"Neuquén es una de las pocas provincias de Argentina con obra pública. Estamos convencidos que debe existir la presencia del Estado y que debe existir la obra pública. En el 2023 las obras estaban paralizadas por falta de financiamiento, en el 2024 ejecutamos 267 millones de dólares con fondos propios y en el 2025 ejecutaremos 1000 millones de dólares con recursos de todos los neuquinos y que representan el 18% del presupuesto. De ser necesario seguiremos reduciendo la brecha de infraestructura buscando financiamiento, como por ejemplo, en organismos internacionales".

"Ya tenemos en un año de gestión 100 obras finalizadas y 156 en ejecución. Asimismo, tenemos 412 obras para iniciar este año y en total para los próximos dos años 885 obras priorizadas. Entre estas obras están ejecutándose o en proceso administrativo mas de 600 kilómetros de ruta, cuando en toda la historia de la provincia se hicieron 1120 kilómetros".

"No llegamos acá para que las cosas sigan igual"

"Desde el día uno de nuestro gobierno planteamos los ejes centrales de lo que pretendíamos hacer y de estos objetivos no nos hemos corrido un milímetro. Lo dijimos antes de asumir y lo ratificamos cada día de gobierno: no llegamos hasta acá para que las cosas sigan igual", expresó Figueroa al comienzo de su discurso.

"Lo más importante ha sido la eliminación de los gastos innecesarios del Estado, los cuales implicaron un ahorro de 1.000 millones de dólares, casi el equivalente al stock actual de deuda pública de la provincia", señaló.

"Despedimos ñoquis, achicamos la planta política proveniente de afuera del Estado en un 87%, revisamos los contratos de la obra pública, terminamos con los alquileres de camionetas y con los sobreprecios y eliminamos intermediarios en la asignación de los planes sociales", precisó el gobernador.

"Gas primero para los neuquinos"

"Tenemos para ofrecer al mundo seis veces lo que consumirán Argentina y Chile en los próximos 30 años y todo indicaría que tenemos una ventana de tiempo acotado para monetizarlo", agregó. Por otra parte, señaló "debemos también generar más gas por cable, estimular el uso del gas tanto en el transporte como en la propia industria y por supuesto algo que va a incrementar la demanda es el abastecimiento de los buques de GNL en el puerto de Río Negro".

"Es una verguenza que haya neuquinos que no tengan gas y que vean pasar los ductos hacia otros países. En esta primera etapa de nuestro plan de gasificación vamos a llevar el gas natural al norte neuquino. El 25 de mayo es nuestra intención inaugurar la obra de gas natural en los Guañacos y sobre fin de año en Los Miches, Bella Vista, Los Carrizos, Cayanta y Las Ovejas. Asimismo estamos aumentando el caudal a Rincón de los Sauces y Añelo".

"He exigido a mis funcionarios que presenten sus declaraciones juradas"

"Hemos sido inflexibles en la tolerancia cero a la corrupción, se trate de quien se trate. Y así como en la primera semana de nuestra gestión hemos enviado el proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio, también les he exigido a los funcionarios que presenten sus declaraciones juradas en el marco de la ley 5 la cual va a ser mejorada. A la fecha hemos recibido más de 2500 declaraciones, casi el triple de lo que se había presentado acumulando desde 1991 hasta 2023", dijo Figueroa.

Agregó que esta medida "se complementa con la presentación en enero de este año del proyecto de ley de Ficha Limpia".

Por otra parte, Figueroa expresó su apoyo a la suspensión de las elecciones PASO "por constituir un costo de la política que hoy es inadmisible".

La situación económica de la provincia y el plan de obras, serán los ejes del discurso del gobernador Rolando Figueroa. Se espera que en su discurso describa los principales aspectos de su gestión, además de la presentación de diversos proyectos de ley que fueron elaborados por los ministerios del Ejecutivo neuquino.

Se aguarda con expectativa los proyectos de ley que presentará Figueroa ante los diputados, sin embargo, no se brindaron detalles.

La Legislatura designó a 11 diputados y diputadas para integrar la comisión de recepción que acompañará al mandatario durante su ingreso al recinto. Ellos serán Ernesto Novoa, Yamila Hermosilla y Luz Ríos (Comunidad); Gabriel Álamo y Cielubi Obreque (MPN); Marcelo Bermúdez y Verónica Lichter (PRO-NCN); Alberto Bruno (Hacemos Neuquén); Darío Peralta (UxP); César Gass (JxC-UCR) y Francisco Lepore (Avanzar).

En la sesión preparatoria, la Cámara también había ratificado la línea sucesoria con la designación de la diputada Zulma Reina (Comunidad) como vicepresidenta 1º y de Daniela Rucci (MPN) como vice 2º.

Además, el cuerpo aprobó el cronograma de sesiones ordinarias del período, que se realizarán los miércoles y jueves a las 10, de acuerdo al calendario acordado por Labor Parlamentaria.