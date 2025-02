Rolando Figueroa inauguró obras de luz y agua en Ramón Castro

La gestión de Rolando Figueroa en Neuquén busca democratizar las obras públicas. En ese contexto y lejos de poner la mirada sólo en la capital, se ha extendido a regiones "olvidadas" por gestiones anteriores. Esta vez le tocó a la localidad de Ramón Castro donde se realizarán obras para proveer de energía y agua potable a la región.

En el marco del 27º aniversario de la localidad, el gobernador expresó que "es uno de los temas fundamentales que tenemos los neuquinos: gestionar el agua. Hoy tenemos abundancia de agua en algunos lugares de la provincia, entonces no se cuida, y en los lugares en donde falta el agua muchas veces no existen los medios como para poder tener toda la necesaria para que la población pueda vivir bien”.

“Por eso, para ustedes que saben lo que es valorar el agua, vamos a hacer todas las perforaciones que sean necesarias”, enfatizó,.

“Tenemos que mejorar el trabajo para que la gestión del agua sea eficiente en toda la provincia. Hay gente que piensa que el agua vale lo mismo en el río que en la canilla de la casa y no es lo mismo, eso requiere un trabajo, una inversión”, señaló el gobernador.

"Rolo" Figueroa en Ramón Castro

En este acto se celebró la inauguración de las obras dispuestas para "Alimentación y Conexión al Bombeo de Agua en Lof Maliqueo en Santo Domingo", que cuenta con un presupuesto total de $17.567.604. Además con la subsecretaría de Recursos Hídricos se firmaron dos convenios para aportes no reintegrables: uno para dos perforaciones para la captación de agua subterránea por 34.199.000 pesos y otro para la limpieza de jagüeles en la zona rural por 39.800.000 pesos.

Por último, el gobernador expresó: “Para mí es un gusto estar en cada rincón de la provincia. Es un gusto reencontrarme con mis vecinos, con mi gente. Porque así se debe trabajar. No hay forma de llevar adelante una provincia si uno no sabe, no palpa lo que verdaderamente se siente, se necesita, se sueña”.