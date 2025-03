Taxista devolvió más de $70.000 a un pasajero: "Recibí muchos saludos, pero no fue heroico"

Este miércoles en Neuquén fue noticia un taxista honesto que devolvió el vuelto a un cliente que había pagado de más, mucho más. El chofer en cuestión, Carlos Cuenca, le contó a Mejor Informado los detalles del viaje y sus sensaciones tras el hecho.

"He recibido muchos saludos, pero no es algo jugado", aclaró el hombre. "Jugado es lo que hizo un compañero hace unos días, que llevó a una embarazada al hospital, que lamentablemente perdió el embarazo". Para el taxista, el devolver el dinero fue una cuestión de principios: "Los taxistas vivimos de la gente, no era mi plata. Por eso la devolví. No me gustaría que le hagan esto a mis hijos o a mi madre, que suelen usar el servicio", afirmó.

Con 30 años de experiencia como conductor, Cuenca también señaló que situaciones como esta no son excepcionales en su oficio. “Puede pasar en cualquier comercio, no es exclusivo de los taxis. He encontrado celulares, ropa y hasta un asiento de bebé. Por suerte, no se olvidaron al bebé”, bromeó.

Sobre el viaje, contó que levantó pasaje por el hospital Bouquet Roldan y lo llevó a Mu.T.E.N. en la capital. "El costo era cerca de 7.600 pesos y, en vez de pagarme con cuatro billetes de 2.000, lo hizo con cuatro de 20.000. Le di el vuelto y me di cuenta a los pocos metros, así que volví. Toqué bocina, pero no salió a la primera", comentó el hombre, hincha de Huracán - casualmente, el mismo club por el cual hincha su cliente -. El pasajero, al salir, le pidió sacarle una foto y le preguntó su nombre para publicarlo en su facebook.