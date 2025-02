Desgarrador relato del taxista que le salvó la vida a una joven que perdió su embarazo

"La chica estaba en peligro, no se podía perder más tiempo”, explicó el taxista.

“Todavía no entiendo cómo nadie actuó antes”, se pregunta una y otra vez Alexis Lambrecht, un taxista de la ciudad de Neuquén que el jueves por la tarde vivió una experiencia que difícilmente borre de su mente. Parecía un viaje más pero se convirtió en una lucha contra el tiempo para salvarle la vida a una joven, embarazada de cuatro meses, que acababa de perder a su bebé.

Esa tarde de jueves, unos minutos antes de las 17, Alexis recibe un pedido de pasaje de un joven que estaba en una plaza del barrio El Progreso. El joven le pide al taxista que lo llevé hasta Valentina Sur donde lo estaba esperando su mujer para ir al hospital porque estaba con pérdidas. Dada la urgencia del caso, Alexis se dirigió lo más rápido posible hacia la dirección que le indicó el joven.

“Una vez que llegamos había mucho bullicio en la casa. No se qué era lo que sucedía en ese momento. El chico entra a la casa, después sale una chica para decirme que no harán el viaje, que iban a esperar a que llegara la ambulancia”, relató el taxista al programa La primera mañana por AM550.

No se quedó tranquilo con la respuesta que le dieron en la puerta de la casa. “Les dije que lo mejor no era esperar, que si la chica estaba teniendo pérdidas que pudieran contar conmigo para llevarla al hospital. La chica estaba en peligro, no se podía perder más tiempo”, explicó.

Alexis no lo dudó ni un segundo, se metió en la casa, vio a la joven que no podía moverse, que estaba muy dolorida, la cargó en sus brazos y la llevó hasta el taxi. Allí la acomodó y junto al joven se dirigieron al Hospital Bouquet Roldán, el que estaba más cerca.

“Quizás fue un ataque de puro ímpetu que me ganó", afirmó. “Lo que hice fue actuar, tomar la rienda de la situación, porque eso me ha sucedido en mi vida y cuando veo que las personas no están pudiendo hacerlo por sí mismas porque están en estado de shock entonces lo que hice fue actuar rápido”, describió para explicar su accionar.

Durante esos minutos de viaje que fueron eternos, el taxista preguntaba cómo se sentía, quería saber qué le había pasado a la joven. “Perdí a mi bebé”, escuchó que le dijo la joven en medio de gritos de dolor. El taxista llevó en tiempo récord a la joven al Hospital Bouquet Roldán mientras estaba desangrándose.

Al llegar al hospital, Alexis gritó que se trataba de una urgencia, que había una chica embarazada que estaba grave. Los médicos ingresaron a la joven, y el taxista se quedó afuera con su pareja. Alexis decidió contar lo que había pasado en el sector de guardia. “Les dije que tenían que acercarse de manera urgente a la casa de estos chicos a buscar al bebé. Ellos me dijeron que no podían hacer nada. También había efectivos policiales en el lugar”. Para el taxista “algo raro había pasado en esa vivienda”.

Unas horas después, recibió un llamado de la Comisaría de Valentina Sur para corroborar el domicilio donde había concurrido a buscar a la joven embarazada. “Ya habían pasado más de tres horas y media y nadie se había acercado hasta ese momento al lugar", agregó.

Para Alexis fue una situación desgarradora. “Todavía no entiendo cómo nadie actuó antes", dijo el taxista que aún no encontró una respuesta concreta a su pregunta: "¿por qué la dejaron sola?".